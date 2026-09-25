Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marjan Šarec pozvao je crnogorske poslanike da, prilikom donošenja odluka, imaju na umu odgovornost koju nose prema institucijama, prema evropskoj budućnosti zemlje i prema građanima koje predstavljaju.

Izvor: screenshot European Parliament

Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marjan Šarec pozvao je crnogorske poslanike da, prilikom donošenja odluka, imaju na umu odgovornost koju nose prema institucijama, prema evropskoj budućnosti zemlje i, prije svega, prema građanima koje predstavljaju, bez obzira na to na kojoj strani sale sjede.

Poručio je da nije i da neće biti sredstvo bilo koje političke strane, niti da namjerava da učestvuje u unutrašnjim političkim obračunima. Ističe da je njegov interes jedan - da Crna Gora uspješno završi proces evropskih integracija i postane 28. članica Evropske unije.

Šarec je medijima dostavio izjavu koja se odnosi na događaje u Skupštini Crne Gore.

Jučerašnja sjednica parlamenta, na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića nije održana, a Mandić nije dozvolio TV prenos utvrđivanja ima li kvoruma i ulazak medija u plenum. Iz opozicije su poručili da neće sarađivati s Vladom i skupštinskom većinom dok se ne održi sjednica, što znači da nema većine za nove izmjene Ustava.

"Dozvolite mi da nekoliko riječi posvetim crnogorskoj političkoj sceni i njenim akterima, bez obzira na njihove političke razlike, budući da se moje ime posljednjih dana pominjalo u različitim kontekstima. Navikao sam na političke rasprave i neslaganja, kao i na kritike koje su sastavni dio javnog života. Tokom svog političkog i profesionalnog puta suočavao sam se i sa znatno težim izazovima, zbog čega nemam potrebu da na bilo čiju riječ odgovaram lično ili emotivno", saopštio je Šarec.

Kazao je da, ipak, smatra svojom obavezom da jasno objasni ulogu koju ima.

"Moj zadatak je da pažljivo pratim proces evropskih integracija Crne Gore i da, kada smatram da je to potrebno, ukažem na odluke i postupke koji bi mogli usporiti ili ugroziti njen evropski put. To činim bez namjere da bilo kome držim lekcije, već iznoseći stav zasnovan na iskustvu koje sam sticao na lokalnom, državnom i evropskom nivou. Na vama je da takve stavove prihvatite ili odbacite", dodaje Šarec.

To je, kako je rekao, legitimno i suvereno pravo poslanika, kao izabranih predstavnika građana.

"Istovremeno, želim da budem sasvim jasan: nijesam i neću biti sredstvo bilo koje političke strane, niti namjeravam da učestvujem u unutrašnjim političkim obračunima. Moja uloga nije da se bilo kome dopadnem, niti da zauzimam mjesto u vašim političkim podjelama. Moj interes je jedan: da Crna Gora uspješno završi proces evropskih integracija i postane 28. članica Evropske unije", dodaje on.

Kazao je kako vjeruje da je to cilj koji prevazilazi dnevnu politiku i pojedinačne partijske interese, i koji prije svega pripada građanima Crne Gore.

"Zato vas pozivam da, prilikom donošenja odluka, imate na umu odgovornost koju nosite prema institucijama, prema evropskoj budućnosti zemlje i, prije svega, prema građanima koje predstavljate, bez obzira na to na kojoj strani sale sjedite", piše u saopštenju.

Šarec je medijima dostavio izjavu koja se odnosi na događaje u Skupštini Crne Gore.

Jučerašnja sjednica parlamenta, na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića nije održana, a Mandić nije dozvolio TV prenos utvrđivanja ima li kvoruma i ulazak medija u plenum. Iz opozicije su poručili da neće sarađivati s Vladom i skupštinskom većinom dok se ne održi sjednica, što znači da nema većine za nove izmjene Ustava.