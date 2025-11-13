Oglasila se pjevačica nakon navoda da je varala Rađena: Evo šta je rekla o aferi sa uhapšenim narko-bosom

Milica Ristić tvrdi da je riječ o "recikliranoj priči" koja nema veze sa istinom.

Nakon vijesti da je bivša supruga Nikole Rađena, Milica Ristić, u vezi sa nedavno uhapšenim narko-bosom i MMA borcem Stefanom Milojevićem, javnost ne prestaje da bruji o navodnoj aferi.

Međutim, Milica se sada prvi put oglasila nakon navoda da je varala Rađena.

"To je vest od pre godinu dana koja je trenutno 'reciklirana'. Kao sto tada nisam imala komentar neću ga imati ni sada, jer na gluposti nemam odgovor", poručila je pjevačica za Story, demantujući tako priče koje trenutno kruže.

Podsjećamo, prema navodima Kurira, Nikola Rađen navodno je zatražio razvod kada je saznao da ga je supruga mjesecima varala:

- Upoznali su se navodno posle njenog porođaja, praktično čim se vratila pjevanju, jer je on tokom dolazaka u Beograd išao na njene nastupe. Obasipao bi je pažnjom, a naročito bakšišom. Malo-pomalo, ušla je u njegovo društvo i onda je govorila mužu kako ide da radi, a u stvari je putovala s njim. Konkretno, izmislila bi nastup u Njemačkoj, a viđena je u avionu za Španiju s njim i još nekoliko zajedničkih prijatelja - tvrdi izvor, međutim, pevačica je sada stavila tačku na nagađanja.

