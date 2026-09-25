Nastavak suđenja zakazan je za 14. oktobar.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vijeće Višeg suda u Podgorici ukinulo je danas pritvor Draženu Vukadinoviću, jednom od optuženih u postupku koji se vodi zbog sumnje da je bio član kriminalne organizacije povezane sa švercom cigareta. Istovremeno, Aleksandar Mijajlović je na današnjem ročištu otkazao punomoćje advokatima Zoranu Piperoviću i Nikoli Ivanoviću, piše Pobjeda.

Odluku o ukidanju pritvora Vukadinoviću donio je predsjedavajući vijeća, sudija Boris Bulatović, nakon što je vještak medicinske struke Nemanja Radojević predstavio nalaz i mišljenje o njegovom zdravstvenom stanju.

Radojević je, između ostalog, ocijenio da Vukadinović najmanje godinu dana nije procesno sposoban da prati suđenje. Takođe je naveo da njegovo zdravstveno stanje nije moguće adekvatno pratiti u prostorijama Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

Podsjetimo, Vukadinović se optužnicom tereti za članstvo u kriminalnoj organizaciji koja je, prema navodima tužilaštva, bila uključena u krijumčarenje cigareta.

Nakon izlaganja vještaka Radojevića, advokat Marko Radović, koji je postupao po zamjeničkom punomoćju kolege Nikole Martinovića, branioca Vukadinovića, podnio je formalni zahtjev za ukidanje pritvora.

Zahtjev odbrane podržao je i tužilac Siniša Milić.

Pored Vukadinovića i Mijajlovića, optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva obuhvaćen je i vlasnik „Tehnomaksa“ Vesko Petranović, koji se takođe tereti za navodni šverc cigareta.

Na optužnici su i Dejan Jokić, Zoran Đukanović, Golub Vojinović, policajci Milenko-Mića Rabrenović, Dragan Backović, Mirko Mijušković i Radoje Rabrenović, kao i Marko Đurišić, Dražen Vukadinović i Davor Lukačević. Među optuženima su i Branko Čelić, Ratomir Obrenić, Jovan Miletić, Marinko Koprivica, Dušan Vukadinović i Dražen Vukadinović, piše Pobjeda.

U ovom predmetu spojene su tri optužnice, a među optuženima je i Dušan Vukadinović, koji se nalazi u bjekstvu.

Prema navodima SDT-a, kriminalne organizacije koje se povezuju sa Mijajlovićem i Petranovićem djelovale su od 2019. godine.

Tužilaštvo navodi da je Petranovićeva grupa imala jednog organizatora, dok se Mijajlović sumnjiči da je svoju kriminalnu organizaciju formirao zajedno sa za sada nepoznatom osobom.

„Predmet optužnice je to što je okrivljeni A. M. sa nepoznatim licem, od 2019. do 2021. godine, u Crnoj Gori, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druge, za sada, nepoznate osobe. Cilj je bio da se organizacija bavi krijumčarenjem neocarinjenih cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom, prikrivanjem i rasturanjem na teritoriji Crne Gore i drugih zemalja“ – saopšteno je ranije iz tužilaštva.

Nastavak suđenja zakazan je za 14. oktobar.