U drugoj polovini 20. vijeka, nuklearna tehnologija doživjela je pravi procvat, ali se sa ovim napretkom pojavio ogroman problem: gdje baciti na hiljade tona smrtonosnog otpada?

Izvor: AI generated

Evropa je tada smislila zastrašujuće rešenje – dno Atlantskog okeana.

U periodu od 1949. do 1982. godine, na dno Atlantika bačeno je više od 200.000 buradi sa takozvanim "niskoradioaktivnim" otpadom, čija ukupna težina prelazi 150.000 tona. Većina ovog opasnog tereta završila je na dubinama između tri i pet kilometara. Šta se tačno dešavalo sa ovim buradima, decenijama je bila misterija. Međutim, naučnici su nedavno, uz pomoć podvodnih vozila sa ljudskom posadom, po prvi put detaljno istražili jedno od najvećih zaboravljenih radioaktivnih groblja na planeti.

Prizor koji su zatekli je alarmantan: mnogi kontejneri su teško oštećeni od korozije i potpuno uništeni, a iz pojedinih buradi radioaktivni sadržaj uveliko curi i širi se po morskom dnu.

Ljudi mislili da će okean sve "progutati"

Koliko god zvučalo nevjerovatno, ovakvo curenje se zapravo uklapa u planove stručnjaka iz sredine prošlog vijeka. Iako "niskoradioaktivno" nikako ne znači "bezbjedno", tadašnja pravila su bila zastrašujuće blaga. Smatralo se da je dovoljno da bure stigne na dno netaknuto i ostane zatvoreno samo dok se ne raspadnu kratkoživući elementi. Nakon toga, po tadašnjoj logici, otpad bi mogao polako da curi i bezbjedno se "razblaži" u beskrajnoj masi okeanske vode.

Problem je u tome što u otpadu ima cezijuma-137, izotopa plutonijuma, tricijuma i drugih materijala čija radioaktivnost može da traje hiljadama godina, a koji ne nestaju tek tako.

Ekspedicije i šokantno otkriće

Nuklearni inženjer Patrik Šardon i morski geolog Havijer Eskartin iz francuskog Nacionalnog centra za naučna istraživanja pokrenuli su istorijsku misiju. U junu 2025. godine uspjeli su da lociraju i mapiraju 3.355 buradi pomoću autonomnih podmornica. U maju 2026. godine vratili su se sa "Nautilom", podmornicom sa tri člana posade, i spustili se na nevjerovatnih 4.700 metara dubine kako bi izbliza pogledali kontejnere.

Osim raspadnutog metala i curenja opasnih materija, otkrili su nešto potpuno fascinantno. Na pustom, pješčanom dnu, burad smrti postala su oaze života! Za kontejnere su se zakačile morske sase, a oko njih žive sunđeri, morski krastavci, ribe i rakovi. Krabe posebno koriste radioaktivnu burad kao svoja savršena skrovišta.

Da li radijacija prijeti lancu ishrane?

Instrumenti su oko buradi jasno zabilježili prisustvo kobalta-60, niobija-94, kao i visoke koncentracije cezijuma-137 i americijuma-241, koje su znatno iznad prirodnog nivoa. Pitanje koje sada muči naučnike je: da li ove mutirane ekosisteme i životinje koje žive na buradima truju radioaktivni materijali i u kojoj mjeri?

Ipak, naučnici tvrde da za paniku na globalnom nivou nema mjesta. Slična istraživanja, poput onih oko potonule sovjetske nuklearne podmornice "Komsomolec", pokazala su da iako je radijacija stotine hiljada puta veća u samoj blizini izvora, ona drastično opada na normalu već na udaljenosti od nekoliko metara jer se raspršuje u ogromnoj količini morske vode. Čak ni na podmornici "Nautil" nisu nađeni tragovi kontaminacije nakon povratka na površinu.

Ovo ogromno radioaktivno groblje nikako nije bezopasno, ali prvi rezultati pokazuju da se zagađenje ne širi masovno po svjetskim okeanima. Pred naučnicima je sada faza obimnog analiziranja uzoraka vode, sedimenata i morskih životinja kako bi se konačno utvrdilo šta se zaista dešava na ovoj kolosalnoj nuklearnoj deponiji na dnu Atlantika.