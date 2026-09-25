Uprava policije donošenjem rješenja o zabrani javnog okupljanja – blokade GP „Debeli brijeg“ postupila je u skladu sa zakonom i uspostavila pravičnu ravnotežu.

Izvor: MONDO

Nevladino udruženje „Udruženje prevoznika Crne Gore“ je, 09. septembra 2025. godine, Upravi policije podnijelo prijavu javnog okupljanja, čije je održavanje bilo planirano u periodu od 14. do 28. septembra 2026. godine, sa ciljem blokade ulaska i

izlaska teretnih vozila i prekida međunarodnog transporta na Graničnom prelazu „Debeli brijeg“.

Uprava policije je, cijeneći navode prijave, 10. septembra 2026. godine donijela rješenje o zabrani javnog okupljanja, uz obrazloženje da bi takvo javno okupljanje u velikoj mjeri ugrozilo ljudska prava lica koja ne učestvuju u protestu, kao i iz razloga što Granični prelaz „Debeli brijeg“ predstavlja objekat od posebnog bezbjednosnog značaja.

"Nevladino udruženje „Udruženje prevoznika Crne Gore“ je iskoristilo svoje zakonsko pravo i protiv navedenog rješenja o zabrani javnog okupljanja je u zakonskom roku podnijelo tužbu Upravnom sudu Crne Gore protiv Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije. Upravni sud je, presudom od 17.09.2026. godine, tužbu Nevladinog udruženja „Udruženje prevoznika Crne Gore“ odbio kao neosnovanu i utvrdio da je Uprava policije pravilno postupila kada nije dozvolila održavanje predmetnog javnog okupljanja na način, u vrijeme i na prostoru koji je naveden u prijavi organizatora", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Upravni sud je u obrazloženju presude kojom se tužba odbija kao neosnovana ukazao na to da je sloboda mirnog okupljanja zakonom garantovana, ali da ta sloboda nije apsolutna i da podliježe ograničenjima.

"Upravni sud je posebno cijenio činjenicu da je tužilac – NVU „Udruženje prevoznika Crne Gore“ prijavio kontinuiranu blokadu u trajanju od 40 dana na prostoru graničnog prelaza bez mogućnosti alternativnog pravca za vozila i robu koji preko tog graničnog prelaza saobraćaju, te je stoga mjeru nedozvoljavanja odnosno zabrane okupljanja na prijavljeni način, donijetu od strane Uprave policije, ocijenio podobnom za ostvarivanje legitimnih ciljeva", dodali su u saopštenju.

U obrazloženju presude Upravni sud je ocijenio i da ranije odobravanje sličnih okupljanja ne daje automatsko pravo na odobrenje svakog budućeg okupljanja, te da se nužnost ograničenja ocjenjuje u odnosu na okolnosti svakog konkretnog slučaja.

"U konačnom, Upravni sud je u presudi utvrdio da je Uprava policije postupila u skladu sa Zakonom o javnim okupljanjima i javnim priredbama i pozitivno – pravnim propisima, da nije prekršen čl. 11 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te da je Uprava policije donošenjem rješenja o zabrani navedenog javnog okupljanja uspostavila pravičnu ravnotežu između interesa organizatora sa jedne strane i interesa države sa druge strane koja se ogleda u zaštiti i sprječavanju ugrožavanja ljudskih prava i sloboda drugih lica", zaključili su iz Uprave policije.