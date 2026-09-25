Potvrđena je optužnica protiv advokata iz Rožaja u Osnovnom sudu zbog zloupotrebe položaja.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osnovni sud u Rožajama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama, protiv okrivljenog M.B. iz Rožaja, zbog krivičnog djela zloupotreba povjerenja.

"Iz pomenute optužnice proizilazi da je okrivljeni M.B. iz Rožaja, neutvrđenog dana, u prvom kvartalu 2023. godine, zastupajući imovinske interese S.K. iz Novog Pazara, kao advokat, zloupotrijebio data mu ovlašćenja, u namjeri da sebi pribavi imovinsku korist u iznosu od 5.000,00 eura, i ošteti lice čije imovinske interese zastupa, tako što mu je oštećeni dao punomoćje da ga zastupa u postupku pred Privrednim sudom Crne Gore, kojom prilikom je od oštećenog tražio novčani iznos od 5.000,00 eura, kako bi se prijavio kao kupac zemljišta sa pravom preče kupovine, govoreći mu da je taj novčani iznos neophodan da se kod suda položi kao depozit, a koji novac mu je oštećeni dao, pa je isti podnio tužbu Privrednom sudu Crne Gore, bez polaganja depozita sudu, nakon čega je rješenjem Advokatske komore Crne Gore, izbrisan iz imenika advokata, na lični zahtjev, a novac nije vratio oštećenom", saopštio je ODT Rožaje.