Policija je uhapsila S. G. (35) zbog sumnje da je zapalio stan u Vrčinu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Pripadnici policije u Grockoj uhapsili su u petak S. G. (35) zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, tako što je namjerno izazvao požar u stanu u Vrčinu u kojem je živeo kao podstanar, a potom, kako se sumnja, zatvorio vodovodne ventile kako stanari ne bi mogli da gase vatru, saznaje Telegraf.rs.

Požar je izbio u ponedeljak, kada je osumnjičeni, iz za sada neutvrđenih razloga, navodno namjerno zapalio stan, a zatim ga napustio.

Prije nego što je otišao, prema dostupnim informacijama, zatvorio je vodovodne ventile u objektu, čime je stanarima dodatno otežao pokušaj da spriječe širenje požara.

Stan je u vatrenoj stihiji potpuno izgorio, a samo pukom srećom nije bilo povređenih.

Policija je S. G. uhapsila nekoliko dana kasnije, a protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

(Telegraf/Mondo)