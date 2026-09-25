Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu odbilo je molbu za uslovni otpust Darka Šarića, koji služi kaznu od 14 godina zatvora zbog šverca kokaina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu odbilo je molbu za uslovni otpust Darka Šarića, koji služi kaznu zatvora od 14 godina zbog šverca 5,7 tona kokaina iz Amerike u Evropu, preneo je Blic pisanje Tanjuga.

Na ovu odluku suda dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Beogradu, rekla je za Tanjug portparol suda Ivona Čogurić.

Molbu je podnio Šarićev branilac, a s obzirom na to da je Darko Šarić izdržao dvije trećine kazne na koju je pravosnažno osuđen.

Šarić se predao 2014. godine srpskom pravosuđu, u kom trenutku je za njim bila raspisana potjernica zbog postupka za krijumčarenje kokaina.

Pored toga, prvostepenom presudom Šarić je osuđen na kaznu zatvora od šest godina jer je organizovao kriminalnu grupu čiji pripadnici su osuđeni za nekoliko krivičnih dijela sa ciljem diskreditacije N.J. koji je bio svjedok saradnik u postupku za trgovinu drogom.

O toj presudi će odlučivati Apelacioni sud u Beogradu.