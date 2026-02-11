Ana Kokić je u emisiji 'Amidži šou' potvrdila da je u kontaktu sa Milicom Ristić, bivšom ženom njenog bivšeg supruga.
Pjevačica Ana Kokić tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" priznala je da je u kontaktu sa Milicom Ristić, bivšom ženom njenog bivšeg supruga Nikole Rađena. Ona kaže da je to normalna stvar i da imaju o čemu da razgovaraju.
- Nas djeca povezuju. Ona ima sina, ja imam ćerke, oni su sestre i brat. Nema šta, komuniciramo najviše povodom toga, najviše zbog njih, a i koleginica mi je - rekla je Ana Kokić.
Ana Kokić priznala da se čuje sa Rađenovom bivšom koja ga je prijavila za nasilje: Pjevačica otkrila detalje odnosa
Podsjetimo, Milica Ristić iza sebe ima brak sa bivšim vaterpolistom Nikolom Rađenom sa kojim je dobila sina, a njihov odnos bio je turbulentan.
Podsetite se njihovih fotografija:
Ana Kokić priznala da se čuje sa Rađenovom bivšom koja ga je prijavila za nasilje: Pjevačica otkrila detalje odnosa
Bili su zajedno od 2022. godine do 2024. godine, a par se našao u centru skandala kada je pjevačica sportistu prijavila za nasilje. Rađenu je tada izrečena mjera zabrane prilaska.
Oni su, međutim, nedugo zatim obnovili svoju vezu, a nakon dvije godine je došlo do razvoda. Nažalost, kraj ljubavi ni ovog puta nije prošao bez skandala pa su pjevačicu povezivali sa uhapšenim narko-bosom S. M. sa kojim je navodno imala aferu tokom braka, što je ona kasnije demantovala.
Ana Kokić priznala da se čuje sa Rađenovom bivšom koja ga je prijavila za nasilje: Pjevačica otkrila detalje odnosa