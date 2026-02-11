Ana Kokić priznala da se čuje sa Rađenovom bivšom koja ga je prijavila za nasilje: Pjevačica otkrila detalje odnosa

Ana Kokić je u emisiji 'Amidži šou' potvrdila da je u kontaktu sa Milicom Ristić, bivšom ženom njenog bivšeg supruga.

Pjevačica Ana Kokić tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" priznala je da je u kontaktu sa Milicom Ristić, bivšom ženom njenog bivšeg supruga Nikole Rađena. Ona kaže da je to normalna stvar i da imaju o čemu da razgovaraju.

- Nas djeca povezuju. Ona ima sina, ja imam ćerke, oni su sestre i brat. Nema šta, komuniciramo najviše povodom toga, najviše zbog njih, a i koleginica mi je - rekla je Ana Kokić.

Podsjetimo, Milica Ristić iza sebe ima brak sa bivšim vaterpolistom Nikolom Rađenom sa kojim je dobila sina, a njihov odnos bio je turbulentan.

Podsetite se njihovih fotografija:

Bili su zajedno od 2022. godine do 2024. godine, a par se našao u centru skandala kada je pjevačica sportistu prijavila za nasilje. Rađenu je tada izrečena mjera zabrane prilaska.

Oni su, međutim, nedugo zatim obnovili svoju vezu, a nakon dvije godine je došlo do razvoda. Nažalost, kraj ljubavi ni ovog puta nije prošao bez skandala pa su pjevačicu povezivali sa uhapšenim narko-bosom S. M. sa kojim je navodno imala aferu tokom braka, što je ona kasnije demantovala.



