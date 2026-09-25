Iz UIKS-a ističu da su svi privorenici koji učestvuju u štrajku pod stalnim nadzorom, te da je njihovo trenutno zdravstveno stanje stabilno.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Ukupno 101 pritvorenik smješten u Istražnom zatvoru Podgorica učestvuje u štrajku glađu, saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

“Kao što je i ranije saopšteno, pritvorenicima koji učestvuju u štrajku glađu obezbijeđena je sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita. U odnosu na navedeno, medicinsko osoblje kontinuirano prati njihovo zdravstveno stanje”, navodi se u saopštenju.

Iz UIKS-a ističu da su svi privorenici koji učestvuju u štrajku pod stalnim nadzorom, te da je njihovo trenutno zdravstveno stanje stabilno.

“U odnosu na navedeno, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija će nastaviti da preduzima sve neophodne mjere u cilju zaštite zdravlja pritvorenika, a s tim u vezi i očuvanja reda i bezbjednosti u Upravi”, zaključili su.