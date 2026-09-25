Mančester siti bi mogao da ostane bez bodova, osvojenih titula, mogao bi da bude ozbiljno novčano kažnjen i izbačen iz Premijer lige. Istraga je utvrdila da od 115 tačaka optužbe nisu krive samo za jednu.

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Nije da se to nije znalo i ranije, ali sada "Atletik" javlja da je Mančester siti kriv! Klub je već nekoliko godina pod istragom zbog kršenja finansijskih propisa, a kako se navodi u tekstu "Mančester siti je kriv po skoro svim tačkama optužnice". U vrijeme obuhvaćeno istragom klub je sa Pepom Gvardiolom na čelu osvojio tri Premijer lige, dva FA kupa, četiri Liga kupa i jedan Komjuniti šild.

U novembru 2024. godine je prijetilo čak i izbacivanje iz lige Mančester sitiju i tada je Pep Gvardiola rekao da će ostati u klubu čak i to da se desi. Ipak nije bilo nikakvih sankcija, čak je u posljednjem prelaznom roku Siti potrošio skoro 500.000.000 funti. Siti je kriv u 114 od 115 slučajeva, tako da kazna slijedi.

A kakve ih sada kazne čekaju?

Postoji mnogo opcija za kaznu za kršenje brojnih pravila od strane Mančester sitija. Variraju od opomena, novčanih kazni, preko oduzimanja bodova do izbacivanja iz Premijer lige. Takođe je moguće retroaktivno oduzeti bodove, što bi značilo da bi Mančester sitiju mogle biti oduzeti titule. Ipak, tome advokati ne pridaju veliku šansu.

Siti je 2021. godine titulu uzeo sa 12 bodova više od Junajteda, tako da bi tu svakako bili bezbjedni. Ipak godinu dana kasnije su imali samo bod više od Liverpula, 2023. pet više od Arsenala, a 2024. dva više od "tobdžija."

Šta kažu iz kluba?

"Postupak Premijer lige i dalje traje, pri čemu je potrebno završiti još značajne dijelove procesa, a sve je podložno strogoj povjerljivosti. Shodno tome, stav Mančester Sitija ostaje isti kao u saopštenju kluba iz februara 2023. godine. Klub se tokom osam godina savjesno pridržavao propisanog postupka, polazeći od toga da će se Upravni odbor i izvršno rukovodstvo Premijer lige ponašati kao nezavisni, nepristrasni i pravični regulator, bez uticaja bilo kakvih stranačkih interesa", naveli su iz Sitija na upit "Atletika".