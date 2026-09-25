Kristijan Aleksić osuđen je pred Županijskim sudom u Šibeniku na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora zbog ubistva devetnaestogodišnjeg dostavljača hrane Luke Milovca u Drnišu u Hrvatskoj.
Kristijan Aleksić je danas osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva devetnaestogodišnjeg dostavljača hrane i maturanta Luke Milovca u maju u Drnišu, prema presudi Županijskog suda u Šibeniku. Aleksić se izjasnio krivim na početku suđenja, što je učinio i tokom ranijeg ispitivanja u Državnom tužilaštvu.
Detalji presude
Osuđen je na dvije i tri godine zatvora za dva krivična djela vezana za oružje, nakon čega mu je sud izrekao jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora.
Jedno od ovih krivičnih djela odnosi se na oružje koje je Aleksić napravio nekoliko godina prije ubistva. Drugo se odnosi na oružje koje je napravio 2023. godine i kasnije koristio za ubistvo Luke Milovca.
Aleksić mora da plati 50.000 eura porodici ubijenog Luke Milovca i da pokrije troškove sudskog postupka. Njegov pritvor je produžen do pravosnažnosti presude.
Svjedočenje bez kajanja
Tokom jučerašnjeg ročišta, u sudnici je pušten snimak Aleksićevog iskaza tužilaštvu. U njemu je rekao da nije planirao da ubije određenu osobu, već bilo kog dostavljača koji se pojavi na njegovim vratima. "Da je neko dostavljao, uradio bi isto", rekao je istražiteljima.
Aleksić je rekao da je živio u teškim okolnostima sa sve većim dugovima i da je odlučio da počini težak zločin kako bi završio u zatvoru. Izjavio je da se ne kaje zbog ubistva. "Ne kajem se. Žalim samo zbog čizama koje sam pocijepao", rekao je o svom bjekstvu nakon zločina.
Pripremio je pištolj i nož
Dočekao je dostavljača sa improvizovanim vatrenim oružjem koje je prethodno sam napravio prema uputstvima sa interneta. Imao je i vojnički nož sa sječivom dužine oko trideset centimetara, a prema sopstvenom svjedočenju, namjeravao je da ga upotrebi ako pištolj zakaže.
Da dostavljači ne bi posumnjali u njegove namjere, prethodno je nekoliko puta naručivao hranu. Kobne večeri stigla su dva mladića. Aleksić je istražiteljima rekao da je odlučio da jednog ubije pištoljem, a drugog nožem.
Nakon što je pucao Luki Milovcu u grudi, njegov prijatelj je uspio da pobjegne. Aleksić je nakon ubistva pobjegao u ruševine, a policija ga je pronašla i uhapsila sledećeg dana. Od tada se nalazi u pritvoru.