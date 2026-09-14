Maja Ognjenović se oglasila o ponovnom pomirenju sa Milošem Teodosićem, ističući da je ljubav suština života.

Izvor: MN Press/Instagram/printscreen

Košarkaš Miloš Teodosić i odbojkašica Maja Ognjenović navodno su obnovili emotivnu vezu 13 godina nakon raskida. U jeku priče o njihovom pomirenju, ona se oglasila na Instagramu.

Maja Ognjenović poslala je snažnu poruku o tome kako je ljubav poenta svega.

Vidi opis Prvo oglašavanje Maje Ognjenović nakon vijesti da je obnovila vezu sa Teodosićem: Ovim riječima rekla sve o ljubavi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MONDO/Matija Popović/YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: KK Crvena zvezda Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Smisao života na zemlji je ljubav"

- I otkriće se na strašnom sudu da je jedini smisao života na zemlji bila ljubav - objavila je ona.

Izvor: Instagram printscreen / majaonjenovic10

Kako je počela njihova ljubav

Ljubavna priča Maje i Teodosića započela je još 2008. godine na početku njihovih uspješnih sportskih karijera.

Već 2010. godine objavili su veridbu dok su oboje nastupali za grčki klub "Olimpijakos" i živeli pod istim krovom. Ipak, nakon četiri godine zajedničkog života i veze, na iznenađenje mnogih uslijedio je raskid 2013. godine umjesto očekivanog vjenčanja.

Prisjetimo ih se iz tog perioda:

Vidi opis Prvo oglašavanje Maje Ognjenović nakon vijesti da je obnovila vezu sa Teodosićem: Ovim riječima rekla sve o ljubavi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

Glavni razlog prekida vjeridbe bile su profesionalne obaveze na različitim krajevima svijeta – Miloš je karijeru nastavio u Moskvi, dok je Maja otišla u Berlin. Velika udaljenost dovela je do hlađenja emocija, dok su oboje tada demantovali glasine da se u njihov odnos umiješala treća osoba. Nakon razlaza, oboje su pronašli sreću u brakovima koji su u međuvremenu okončani, čime su se ponovo stvorili uslovi za obnovu stare ljubavi.

Jelisaveta i Pavle raskinuli

Inače, dok javnost ne prestaje da bruji o njihovom navodnom pomirenju i bivša žena Miloša Teodosića, Jelisaveta Orašanin je u centru medijske pažnje zbog raskida sa Pavlom Mensurom.