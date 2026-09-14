Maja Ognjenović se oglasila o ponovnom pomirenju sa Milošem Teodosićem, ističući da je ljubav suština života.
Košarkaš Miloš Teodosić i odbojkašica Maja Ognjenović navodno su obnovili emotivnu vezu 13 godina nakon raskida. U jeku priče o njihovom pomirenju, ona se oglasila na Instagramu.
Maja Ognjenović poslala je snažnu poruku o tome kako je ljubav poenta svega.
Prvo oglašavanje Maje Ognjenović nakon vijesti da je obnovila vezu sa Teodosićem: Ovim riječima rekla sve o ljubavi
"Smisao života na zemlji je ljubav"
- I otkriće se na strašnom sudu da je jedini smisao života na zemlji bila ljubav - objavila je ona.Izvor: Instagram printscreen / majaonjenovic10
Kako je počela njihova ljubav
Ljubavna priča Maje i Teodosića započela je još 2008. godine na početku njihovih uspješnih sportskih karijera.
Već 2010. godine objavili su veridbu dok su oboje nastupali za grčki klub "Olimpijakos" i živeli pod istim krovom. Ipak, nakon četiri godine zajedničkog života i veze, na iznenađenje mnogih uslijedio je raskid 2013. godine umjesto očekivanog vjenčanja.
Prisjetimo ih se iz tog perioda:
Prvo oglašavanje Maje Ognjenović nakon vijesti da je obnovila vezu sa Teodosićem: Ovim riječima rekla sve o ljubavi
Glavni razlog prekida vjeridbe bile su profesionalne obaveze na različitim krajevima svijeta – Miloš je karijeru nastavio u Moskvi, dok je Maja otišla u Berlin. Velika udaljenost dovela je do hlađenja emocija, dok su oboje tada demantovali glasine da se u njihov odnos umiješala treća osoba. Nakon razlaza, oboje su pronašli sreću u brakovima koji su u međuvremenu okončani, čime su se ponovo stvorili uslovi za obnovu stare ljubavi.
Jelisaveta i Pavle raskinuli
Inače, dok javnost ne prestaje da bruji o njihovom navodnom pomirenju i bivša žena Miloša Teodosića, Jelisaveta Orašanin je u centru medijske pažnje zbog raskida sa Pavlom Mensurom.
Prvo oglašavanje Maje Ognjenović nakon vijesti da je obnovila vezu sa Teodosićem: Ovim riječima rekla sve o ljubavi