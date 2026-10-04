Kako navode, njihov zahtjev je da se na putnom pravcu Ćafa–Dolovi ponovo postavi saobraćajni znak kojim se ograničava prolazak teretnih vozila čija dozvoljena nosivost ne prelazi osam tona

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Mještani Komana najavili su da će naredne sedmice blokirati kružni tok na magistralnom putu Podgorica–Danilovgrad ukoliko nadležni ne preduzmu mjere i ne zabrane prolazak teretnih vozila kroz njihovo naselje, prenosi Dan.

Kako navode, njihov zahtjev je da se na putnom pravcu Ćafa–Dolovi ponovo postavi saobraćajni znak kojim se ograničava prolazak teretnih vozila čija dozvoljena nosivost ne prelazi osam tona. Mještanin Komana Brano Radulović tvrdi da, uprkos ranijem obećanju nadležnih, znak još nije vraćen.

" Više od 20 dana je prošlo od sastanka koji smo imali sa sekretarom za saobraćaj Ninoslavom Kaluđerovićem i Borisom Spalevićem, zamjenikom gradonačelnika, na kojem nam je obećano da će vratiti znak i tako zaštititi put od teških kamiona. Znak još uvijek nije vraćen, jedino je izašla ekipa Sekretarijata zajedno sa saobraćajnim inžinjerom i vidjeli stvarne uslove lokalnih puteva a i posledice koje veliki kamioni ostavljaju - pukotine na asfaltu i popuštanje podloge puta. Ako se ova komplikacija sa znakom ne riješi u narednoj nedjelji, veći dio mještana će biti prinuđen da iskoristi sva prava koja nam zakon pruža, između ostalog - blokiraćemo magistralni put Podgorica-Danilovgrad" naveo je Radulović.

Sličnu poruku uputio je i Darko Radulović, koji je kazao da će mještani blokirati kružni tok na magistralnom putu Podgorica–Danilovgrad ukoliko teretnom saobraćaju kroz Komane ne bude onemogućen prolaz.

Prema njegovim riječima, mještani već duže pokušavaju da zaštite put koji je rekonstruisan prije četiri do pet godina, ali ga, kako tvrdi, teška vozila sve više oštećuju.

" Najveći problem nam prave kamioni sa tri i više osovina koji su uvijek pretovareni. Znak koji je bio postavljen je bio ograničen sa dozvoljenom nosivošću do 8 tona. Već duže vrijeme zbog teških kamiona imamo problem na vodovodnoj mreži jer dolazi do pucanja cijevi ili nagnječenja od sabijanja tla. Zbog toga je Vodovod na ovom putnom pravcu imao nekoliko intervencija. Ako nadležni ne vrate znak, mi ćemo blokirati saobraćaj na bulevaru Podgorica-Danilovgrad" kazao je Darko Radulović.

Mještanin Komana Goran Radonjić smatra da obećanja nadležnih nijesu dala rezultat i da je njihov zahtjev i dalje bez konkretnog odgovora.

"Pojedinci uporno teškim kamionima voze asfaltiranim putem kroz Komane i tako uništavaju put i našu egzistenciju opstanka, da živimo i radimo na selu. Izrevoltirani mještani su na skupu tražili od zamjenika Borisa Spalevića i sekretara Ninoslava Kaluđerovića da postave znak od 8 tona na mjesto gdje je ranije bio postavljen, a koji su pojedinci uklonili samoinicijativno radi sopstvenog i ličnih interesa. Takvim ponašanjem ugrožavaju nas koji smo stalno nastanjeni u Komanima, odakle svakodnevno putujemo u školu i na posao, čak i više puta dnevno. Tražili smo od nadležnih da nam pomognu i zaštite nas od bahatih pojedinaca, vrate znak na prvobitno mjesto i na taj način sačuvaju asfaltni put i živote nas stalno nastanjenih i povratnika mladih u ovom selu. Dobili smo čvrsto obećanje da će to uraditi, međutim, to se nije desilo. Mještani traže ono što im pripada – bezbjedan put, zaštitu imovine i budućnost naše djece i svih stanovnika sela, a ne da idu na ruku bahatih vikendaša" kaže Radonjić.