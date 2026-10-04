Avio-bomba iz Drugog svetskog rata, teška oko 250 kilograma i sa oko 130 kilograma eksploziva, uništena je u Poenkareovoj ulici na Paliluli.

Izvor: MONDO

Avio-bomba iz Drugog svjetskog rata, pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici na Paliluli, uništena je jutros u akciji pripadnika Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Riječ je o avio-bombi teškoj oko 250 kilograma, koja je sadržala oko 130 kilograma eksploziva. Bomba je imala električni upaljač, zbog čega nije mogla da bude transportovana, već je uništena na mjestu na kojem je pronađena.

Ekipa portala MONDO nalazi se u Poenkareovoj ulici, koja je zbog akcije zatvorena, dok je na terenu prisutan veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Oko gradilišta na kojem je pronađena bomba postavljena je ograda, a građanima je zabranjen prilazak mjestu na kojem je sprovedena akcija.

U akciji je učestvovalo više od 300 pripadnika MUP-a.

Vidi opis Odjeknula detonacija! Uništena bomba teška četvrt tone u centru Beograda (Foto, video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MONDO Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MONDO Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MONDO Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MONDO Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MONDO Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MONDO Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MONDO Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MONDO Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MONDO Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MONDO Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MONDO Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MONDO Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MONDO Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MONDO Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MONDO Br. slika: 16 16 / 16

Podsjetimo, evakuacija stanara počela je jutros u 6 časova, a prioritet je bio bezbjedno udaljavanje građana koji žive u krugu od 150 metara od gradilišta.

Za evakuisane građane obezbijeđene su tri lokacije – Kulturni centar „Vlada Divljan“, Osnovna škola „Vlada Aksentijević“ i Osnovna škola „Oslobodioci Beograda“, prenosi RTS.

Od ranih jutarnjih sati pripadnici MUP-a obezbjeđuju područje i usmjeravaju građane ka alternativnim pravcima.

Izvor: MONDO

MUP je zbog akcije aktivirao alarm za vanredne događaje, a naređena je evakuacija građana iz opasne zone u radijusu od 150 metara. Stanovnici objekata u široj rizičnoj zoni, na udaljenosti do 200 metara od mjesta na kojem je bomba uništena, takođe su obaviješteni o mjerama bezbjednosti.

Građanima koji žive u radijusu od 150 metara, kao i onima koji su se nalazili u zoni bazne stanice, najavljeno je slanje SMS upozorenja sa informacijom o evakuaciji.

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Formiran Operativni štab

Za akciju uništavanja avio-bombe formiran je Operativni štab, čiji je zadatak da prati i koordinira aktivnosti nadležnih službi radi sprovođenja mjera bezbjednosti i zaštite građana.

U Operativnom štabu su predstavnici više organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, Grada Beograda, Zavoda za urgentnu medicinu, JKP „Parking servis“, Komunalne milicije, Crvenog krsta Srbije i drugih nadležnih službi.

Prema ranije saopštenim podacima pomoćnika načelnika Uprave za vanredne situacije u Beogradu Mileta Jovičića, u čitavoj akciji angažovano je 335 pripadnika različitih službi, od kojih je 210 pripadnika MUP-a.

Akciju je iz Operativnog centra Sektora za vanredne situacije u Ulici Mije Kovačevića pratio i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić.

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(MONDO)