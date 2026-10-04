Podrška desničarskoj Alternativi za Njemačku (AfD) dostigla je rekordnih 30 odsto, čime je ova stranka pobjegla konzervativnom bloku kancelara Fridriha Merca na čak deset procenata prednosti.

Izvor: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia

Podrška desničarskoj Alternativi za Njemačku (AfD) prvi put je dostigla 30 odsto, pokazalo je nacionalno istraživanje agencije GMS. Time je AfD stekao prednost od deset procenata ispred konzervativnog bloka kancelara Fridriha Merca.

Konzervativni blok desnog centra, koji čine Hrišćansko-demokratska unija (CDU) i bavarska Hrišćansko-socijalna unija (CSU), pao je na 20 odsto. To je najniža podrška koju im je agencija GMS ikada izmjerila.

Kancelarova koalicija, zajedno sa Socijaldemokratama (SPD), koji imaju 11 odsto, ne bi imala dovoljno glasova za formiranje parlamentarne većine kada bi se izbori održavali ove nedjelje.

Velika prednost u odnosu na ostale

U odnosu na prethodno istraživanje agencije GMS sprovedeno krajem jula, AfD je zabilježio rast od dva procentna poena. Ova stranka svoju kampanju zasniva na protivljenju imigraciji. Istovremeno, savez CDU/CSU izgubio je tri procentna poena podrške.

Zeleni su porasli za jedan procentni poen i sada imaju podršku od 14 odsto, a jednak rast bilježi i Ljevica, koja je na 11 odsto. Liberalni FDP pao je na 4 odsto, dok je Savez Sahre Vagenkneht (BSW) na 3 odsto. Obje stranke time ostaju ispod izbornog cenzusa od 5 odsto.

Novi podaci predstavljaju značajan preokret u odnosu na savezne izbore održane 23. februara 2025. Na tim izborima savez CDU/CSU osvojio je 28,5 odsto glasova, a AfD 20,8 odsto.

Pokrajinski izbori kao test za kancelara

Anketa je objavljena uoči pokrajinskih izbora u Meklenburg-Zapadnoj Pomorani i Berlinu, zakazanih za nedjelju. Ovi izbori smatraju se testom za političku budućnost kancelara Merca, posebno nakon teškog poraza njegovih konzervativaca od AfD-a u Saksoniji-Anhalt 6. septembra, gdje je AfD osvojio 43,8 odsto glasova.

Mediji već nedjeljama nagađaju o mogućoj smjeni kancelara, a kao njegov potencijalni nasljednik spominje se Hendrik Vist, premijer Sjeverne Rajne-Vestfalije iz redova CDU-a.

Eventualna unutarstranačka borba za vođstvo u CDU-u nakon pokrajinskih izbora ne bi automatski značila raspuštanje Bundestaga niti prijevremene izbore. Ako stranački pritisak primora Merca na ostavku, parlament može izabrati novog kancelara bez raspisivanja nacionalnih izbora..