Žika Jakšić je tokom služenja vojnog roka u školi za desetare u Somboru imao turbulentan period.

Izvor: Kurir/ Marko Karović

Autor i voditelj popularnog muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", Žika Jakšić, poznat je po svojoj neposrednosti. Malo ko zna da je tokom služenja vojnog roka završio iza rešetaka.

Žika Jakšić je tokom služenja vojnog roka u školi za desetare u Somboru proveo sedam dana u zatvoru. Kako je sam sa osmehom ispričao, do kazne je došlo zbog njegovog velikog apetita i domišljatosti.

"Svi kukaju na vojsku, meni je to bilo super. Išao sam u zatvor sedam dana zato što sam tri puta išao na ručak. Pošto u Somboru imaju tri menze, ja sam išao u svaku da ručam. To je cirkus bio kada su me uhvatili", prisetio se voditelj.

Preko žice pobegao za Beograd

Jakšić je priznao da je u prva tri meseca vojnog roka redovno dobijao kazne, pa je njegovo ime stalno bilo na oglasnoj tabli.

Vidi opis Žika Jakšić bežao iz vojske, razbio sebi glavu, pa završio u zatvoru: Razlog zbog pritvora će vas nasmejati Žika Jakšić Nikad nije kasno Žika Jakšić na sahrani Saše Popovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Nikad nije kasno Br. slika: 3 1 / 3 Izvor: MONDO / STEFAN STOJANOVIĆ Br. slika: 3 2 / 3 Izvor: YouTube/Nikad nije kasno Br. slika: 3 3 / 3 AD

"Bio sam dobar vojnik, mada sam prva tri meseca redovno čistio WC. Zaradim kaznu do dnevnika, pa je moje ime stalno bilo na tabli. Vojska legne u 22 časa, a ja uvek u ponoć, jer moram da čistim", otkrio je Žika, demantujući gradske priče da su toalete ribali četkicama za zube, već pravim četkama.

"Video sam navike i šta rade oficiri, u koliko sati odlaze iz kasarne. I onda ja na žicu i ceo vikend budem u Beogradu. Pobegao sam tri, četiri puta. Odem u petak, u nedelju se vratim, dok me nisu uhvatili", ispričao je voditelj.

"Pukla mi je arkada, lila mi je krv"

Ljubav ga je koštala i pre nego što je kročio u kasarnu te davne 1983. godine. Samo dva dana pre polaska u vojsku, napravio je potez zbog kog je završio sa ozbiljnom povredom glave.

"Zabavljao sam se sa nekom devojkom, ma mnogo smo se voleli. Trebalo je da krenem u vojsku za dva dana, i ja budala, raskinem sa njom dva dana pre polaska, iz čista mira. A kakva je to ljubav bila… Te iste večeri odem sa društvom u hotel na neku proslavu, i kad je krenula pesma od Tozovca 'Nije sve još prošlo', dohvatio sam flašu sa stola i razbio sebi o glavu. Pukla mi je arkada, lila mi je krv", prisetio se Jakšić.