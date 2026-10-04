Nakon što su šavnički vatrogasci stigli na mjesto događaja, povrijeđena osoba je izvučena iz kanjona i predata ekipi Hitne medicinske pomoći.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Strani državljanin zadobio je teže povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila na području Šavnika, kada je automobil izletio sa kolovoza i završio u kanjonu rijeke Komarnice, prenosi Dan.

Nakon što su šavnički vatrogasci stigli na mjesto događaja, povrijeđena osoba je izvučena iz kanjona i predata ekipi Hitne medicinske pomoći.

Iz Službe zaštite i spašavanja Šavnik saopšteno je da su prijavu o nezgodi primili oko 20.26 časova od Uprave policije.

„Oko 20.26 časova od strane Uprave policije proslijeđena je prijava da je došlo do saobraćajne nezgode i slijetanja jednog vozila u kanjonu rijeke Komarnice“, saopštili su iz Službe zaštite i spašavanja Šavnik.

Prema informacijama koje su dobili od policije, u vozilu se nalazila jedna osoba, zbog čega je bilo neophodno angažovanje vatrogasaca.

„U najhitnijem roku dežurni tim vatrogasaca izašao je na lice mjesta. Utvrđeno je da je jedno lice zadobilo teže povrede. Brzom intervencijom povrijeđeni je izvučen iz kanjona i predat ekipi Hitne pomoći“, naveli su šavnički vatrogasci.

Akcija spasavanja bila je otežana zbog nepristupačnog terena i činjenice da je vozilo završilo duboko u kanjonu Komarnice.

U nezgodi je povrijeđen strani državljanin, dok će tačne okolnosti koje su dovele do slijetanja vozila biti utvrđene daljom istragom nadležnih organa.