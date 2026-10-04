Mladić (29) zadobio je frakturu lobanje i teško nagnječenje mozga u brutalnom obračunu u Obrenovcu, dok policija istražuje ulogu djevojke zbog koje je navodno izbio sukob.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Obrenovcu uhapsili su S. B. (26) i odredili mu zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je brutalno pretukao M. M. (29), inače bivšeg partnera svoje sadašnje djevojke M. Đ. (28).

Ona je, kako se saznaje, sve vrijeme nemo posmatrala krvavi obračun dvojice mladića, a potom povukla potez koji je zamalo doveo do fatalnog ishoda.

Sačekuša i krvavi pir

Prema informacijama do kojih smo došli, sukobu je prethodila žestoka rasprava i fizički obračun rivala. Međutim, u trenutku kada je djelovalo da je tuča na vrhuncu, djevojka M. Đ. je izvadila čekić i pružila ga svom sadašnjem dečku S. B.

On je prihvatio oružje i krvnički udario M. M. direktno u glavu.

Nesrećni mladić je od siline udarca pao na asfalt bez svijesti. Hitno je prevezen u Urgentni centar, gdje su mu konstatovane jezive povrede: fraktura lobanje i teško nagnječenje mozga. Lekari se bore za njegov život i on je zadržan na odeljenju intenzivne njege.

Policija reagovala, tužilaštvo vodi istragu

Policija je brzom akcijom privela S. B. i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu odredila mu zadržavanje.

Na teret mu se stavljaju krivična djela nasilničko ponašanje i nanošenje teških tjelesnih povreda.

Istraga je u toku, a tužilaštvo ispituje i stepen krivične odgovornosti djevojke M. Đ., koja je svojim postupkom direktno omogućila i podstakla ovaj brutalan napad.

(Telegraf/Mondo)