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Gađala novinarku tabletama zbog pitanja: Milena Dravić napravila neviđeni skandal, zamalo ostala bez uloge

Gađala novinarku tabletama zbog pitanja: Milena Dravić napravila neviđeni skandal, zamalo ostala bez uloge

Autor Ana Živančević
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Milena Dravić, rođena 5. oktobra 1940, ostavila je neizbrisiv trag u svetu filma.

Milena Dravić napravila neviđeni skandal, zamalo ostala bez uloge Izvor: Youtube printscreen/RTS TV lica, kao sav normalan svet

Glumačka legenda Milena Dravić, koja je rođena na današnji dan, 5. oktobra 1940. godine, udavala se tri puta, ali je njena najveća i poslednja ljubav bio Dragan Nikolić.

U braku dužem od četiri decenije delili su sreću na kojoj su im mnogi zavideli, sve do njegove smrti. Iako nisu imali dece, svoju nesebičnu ljubav pružali su svima oko sebe, a posebno jednoj devojčici koja je imala posebno mesto u njihovim životima.

Pogledajte kako su izgledali Milena Dravić i Dragan Nikolić:

Pored ljubavne priče s kolegom, Milenu pamtimo i po ulogama, među kojima se posebno izdvaja rola u filmu "Sutjeska". Nakon ovog ostvarenja, sa ekipom filma "WR: Misterije organizma" Dušana Makavejeva otputovala je na festival u Kan, gde se našla u društvu svetskih zvezda poput Džeka Nikolsona, Džona Lenona i Joko Ono.

U trenutku dok je upijala sjaj svetskog glamura, usledilo je šokantno pitanje jedne američke novinarke: "Da li vi Jugoslovenke znate za kontracepciju?".

"Ja sam se tih dana mučila sa migrenom i vadim te pilule, gađam je njima. Svi listovi su pisali o tome, a ruska Literaturna gazeta je napisala da sam se neprimereno ponašala. Vraćam se iz Kana i Nikola Popović, direktor filma, mi kaže da neću moći da igram u 'Sutjesci'. Godinu dana je prošlo, Dragan i ja na moru, i ležimo na plaži, kad vidim neke crne izglancane cipele mi prilaze, a ono Popović i kaže mi: 'Diži se, moraš na Tjentište da odigraš svoju ulogu'", ispričala je legendarna glumica jednom prilikom.

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Milena Dravić

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