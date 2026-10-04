Milena Dravić, rođena 5. oktobra 1940, ostavila je neizbrisiv trag u svetu filma.

Izvor: Youtube printscreen/RTS TV lica, kao sav normalan svet

Glumačka legenda Milena Dravić, koja je rođena na današnji dan, 5. oktobra 1940. godine, udavala se tri puta, ali je njena najveća i poslednja ljubav bio Dragan Nikolić.

U braku dužem od četiri decenije delili su sreću na kojoj su im mnogi zavideli, sve do njegove smrti. Iako nisu imali dece, svoju nesebičnu ljubav pružali su svima oko sebe, a posebno jednoj devojčici koja je imala posebno mesto u njihovim životima.

Pogledajte kako su izgledali Milena Dravić i Dragan Nikolić:

Vidi opis Gađala novinarku tabletama zbog pitanja: Milena Dravić napravila neviđeni skandal, zamalo ostala bez uloge Dragan Nikolić - 20. 8. 1943. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 1 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 2 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 3 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 4 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 5 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 6 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 7 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 8 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 9 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 10 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 11 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 12 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 13 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 14 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 15 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 16 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 17 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 18 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 19 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 20 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 21 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 22 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 23 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 24 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 25 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 26 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 27 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 28 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 29 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 30 / 30 AD

Pored ljubavne priče s kolegom, Milenu pamtimo i po ulogama, među kojima se posebno izdvaja rola u filmu "Sutjeska". Nakon ovog ostvarenja, sa ekipom filma "WR: Misterije organizma" Dušana Makavejeva otputovala je na festival u Kan, gde se našla u društvu svetskih zvezda poput Džeka Nikolsona, Džona Lenona i Joko Ono.

U trenutku dok je upijala sjaj svetskog glamura, usledilo je šokantno pitanje jedne američke novinarke: "Da li vi Jugoslovenke znate za kontracepciju?".

"Ja sam se tih dana mučila sa migrenom i vadim te pilule, gađam je njima. Svi listovi su pisali o tome, a ruska Literaturna gazeta je napisala da sam se neprimereno ponašala. Vraćam se iz Kana i Nikola Popović, direktor filma, mi kaže da neću moći da igram u 'Sutjesci'. Godinu dana je prošlo, Dragan i ja na moru, i ležimo na plaži, kad vidim neke crne izglancane cipele mi prilaze, a ono Popović i kaže mi: 'Diži se, moraš na Tjentište da odigraš svoju ulogu'", ispričala je legendarna glumica jednom prilikom.