Olupina kanadskog medicinskog aviona sa šest osoba, koji je letio sa Bermuda za Boston, pronađena je kod obale Masačusetsu. U toku je potraga za preživjelima.

Izvor: Gudella, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Američka obalska straža pronašla je ostatke medicinskog aviona kod obale ostrva Nantaket u Masačusetsu. Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) obavestila je juče Obalsku stražu da je izgubila kontakt sa avionom tipa "Galfstrim" koji je leteo sa Bermuda za Boston.

Nekoliko sati kasnije, Obalska straža je u saopštenju potvrdila da je pronašla ostatke nestalog aviona. Jedan od njenih brodova nastaviće pretragu mora u potrazi za šest osoba koje su se nalazile u njemu.

Šest ljudi u avionu

U kanadskom avionu hitne pomoći nalazila su se četiri člana posade i dva putnika. Letelica je poletjela sa Međunarodnog aerodroma "LF Vejd" na Bermudima, saopštio je operater aerodroma Skajport.

BREAKING: Gulfstream G100 with 6 persons on board has reportedly crashed into the Atlantic while flying from Bermuda to Boston https://t.co/gHZI5Sq2vc — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)October 3, 2026

Kanadski ministar saobraćaja Stiven Makinon objavio je na društvenim mrežama da su se u avionu nalazila četiri kanadska državljanina.

"Pažljivo pratimo situaciju i sarađujemo sa vlastima dok se operacija potrage i spasavanja nastavlja", napisao je Makinon, javlja Index.

Preostale dvije osobe u avionu su državljani Bermuda, potvrdila je Obalska straža.

Gubitak kontakta tokom leta

Avion ambulantne službe "Latitjud" poletio je sa Bermuda u 00:41 po lokalnom vremenu. Podaci sa sajta za praćenje letova FlightAware pokazuju da je avion leteo na visini od 7.000 metara veći dio puta, a zatim se spustio skoro 4.000 metara za oko dva minuta, neposredno prije nego što je kontrola leta izgubila kontakt.

Audio-snimak komunikacije sa kontrolom leta, objavljen na veb-sajtu LiveATC.net, otkriva detalje poslednjih trenutaka pre nestanka. Na snimku se čuje kako kontrolor leta pita pilota: "Rodžer, rekao si da dolaziš na slijepo. Jesi li to rekao?"

Pilotov odgovor se ne čuje. Kontrolor leta je kasnije potvrdio da je pilot proglasio vanredno stanje neposredno prije nego što je kontakt izgubljen.

Bermudska vlada je u kontaktu sa američkim vlastima i porodicama putnika, rekao je premijer Dejvid Bert.

"Molimo se da svih šest osoba bude pronađeno živo i zdravo", napisao je Bert.

Latitude Air Ambulance, sa sedištem u Ontariju u Kanadi, pruža usluge medicinske evakuacije.