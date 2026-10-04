Službenici podgoričke policije rasvijetlili su pet krivičnih djela teška krađa počinjenih tokom septembra na području naselja Stari aerodrom, na štetu pet osoba, saopšteno je iz Uprave policije.
Policija je identifikovala osumnjičenog, a po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici slobode je lišen sedamnaestogodišnji maloljetnik.
On se sumnjiči da je tokom septembra, na različitim lokacijama u naselju Stari aerodrom, prilazio građanima i od dvije osobe iz ruku istrgao mobilne telefone. Od još jednog oštećenog, kako se sumnja, iskoristio je nepažnju i iz džepa mu otuđio mobilni telefon.
Takođe, policija sumnja da je maloljetnik od jednog građanina ukrao novčanik u kojem se nalazilo 400 eura i lična dokumenta, dok je drugom licu istrgao torbu sa novčanikom, u kojem je bilo 100 eura, lična dokumenta i mobilni telefon.
Prema sumnjama policije, na ovaj način otuđena su četiri mobilna telefona, novac, torbe, novčanici i lična dokumenta. Otuđene mobilne telefone osumnjičeni je, kako se sumnja, potom prodavao drugim osobama.
Policijski službenici pronašli su dio otuđenih predmeta i vratili ih vlasnicima, dok se, kako je saopšteno, preduzimaju dalje aktivnosti na pronalasku preostalih predmeta.
Protiv maloljetnika će biti preduzete dalje aktivnosti u skladu sa nalogom nadležnog tužilaštva.