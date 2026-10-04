Službenici podgoričke policije rasvijetlili su pet krivičnih djela teška krađa počinjenih tokom septembra na području naselja Stari aerodrom, na štetu pet osoba, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Policija je identifikovala osumnjičenog, a po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici slobode je lišen sedamnaestogodišnji maloljetnik.

On se sumnjiči da je tokom septembra, na različitim lokacijama u naselju Stari aerodrom, prilazio građanima i od dvije osobe iz ruku istrgao mobilne telefone. Od još jednog oštećenog, kako se sumnja, iskoristio je nepažnju i iz džepa mu otuđio mobilni telefon.

Takođe, policija sumnja da je maloljetnik od jednog građanina ukrao novčanik u kojem se nalazilo 400 eura i lična dokumenta, dok je drugom licu istrgao torbu sa novčanikom, u kojem je bilo 100 eura, lična dokumenta i mobilni telefon.

Prema sumnjama policije, na ovaj način otuđena su četiri mobilna telefona, novac, torbe, novčanici i lična dokumenta. Otuđene mobilne telefone osumnjičeni je, kako se sumnja, potom prodavao drugim osobama.

Policijski službenici pronašli su dio otuđenih predmeta i vratili ih vlasnicima, dok se, kako je saopšteno, preduzimaju dalje aktivnosti na pronalasku preostalih predmeta.

Protiv maloljetnika će biti preduzete dalje aktivnosti u skladu sa nalogom nadležnog tužilaštva.