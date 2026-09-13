Par izbjegava zajednička pojavljivanja u javnosti i nisu se još zvanično oglašavali povodom veze.

Izvor: Kurir

Košarkaš Miloš Teodosić i odbojkašica Maja Ognjenović navodno su ponovo u ljubavnoj vezi, i to 13 godina nakon što su 2013. godine prekinuli zaruke. Poznati sportski par navodno je otišao i korak dalje te je pre mesec dana započeo zajednički život u novom stanu.

Prema riječima izvora bliskog paru, Miloš Teodosić je navodno napustio stan u kojem je prethodno živio sa bivšom suprugom Jelisavetom i preselio se kod Maje Ognjenović, piše Telegraf.

Iako su navodno u više navrata viđeni zajedno, i dalje izbjegavaju zajedničko pojavljivanje u javnosti.

Ponovni kontakt uspostavili su navodno u periodu kada su im se oboma dogodili razvodi, pri čemu mu je Maja među prvima pružila podršku. Niko od njih dvoje se povodom obnavljanja veze još nije zvanično oglašavao.

Stara ljubav iz 2008. godine

Podsjetimo, njihova prva romansa počela je još 2008. godine, a dvije godine kasnije, 2010, vjerili su se dok su oboje igrali u grčkom Olimpijakosu i živjeli pod istim krovom.

Međutim, sportske obaveze odvele su Teodosića u Moskvu, a Maju u Berlin, pa je razdvajanje puteva 2013. godine dovelo do raskida usljed udaljenosti.

Pogledajte njihove slike:

Vidi opis Teodosić i Maja Ognjenović počeli da žive zajedno: Novu šansu staroj ljubavi dali nakon razvoda, ovo su detalji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MONDO/Matija Popović/YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: V.M./ATAIMAGES Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: KK Crvena zvezda Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

(Blic / MONDO)