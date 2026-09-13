Par izbjegava zajednička pojavljivanja u javnosti i nisu se još zvanično oglašavali povodom veze.
Košarkaš Miloš Teodosić i odbojkašica Maja Ognjenović navodno su ponovo u ljubavnoj vezi, i to 13 godina nakon što su 2013. godine prekinuli zaruke. Poznati sportski par navodno je otišao i korak dalje te je pre mesec dana započeo zajednički život u novom stanu.
Prema riječima izvora bliskog paru, Miloš Teodosić je navodno napustio stan u kojem je prethodno živio sa bivšom suprugom Jelisavetom i preselio se kod Maje Ognjenović, piše Telegraf.
Teodosić i Maja Ognjenović počeli da žive zajedno: Novu šansu staroj ljubavi dali nakon razvoda, ovo su detalji
Iako su navodno u više navrata viđeni zajedno, i dalje izbjegavaju zajedničko pojavljivanje u javnosti.
Ponovni kontakt uspostavili su navodno u periodu kada su im se oboma dogodili razvodi, pri čemu mu je Maja među prvima pružila podršku. Niko od njih dvoje se povodom obnavljanja veze još nije zvanično oglašavao.
Teodosić i Maja Ognjenović počeli da žive zajedno: Novu šansu staroj ljubavi dali nakon razvoda, ovo su detalji
4. 10. 1976. Danilo Ikodinović
Stara ljubav iz 2008. godine
Podsjetimo, njihova prva romansa počela je još 2008. godine, a dvije godine kasnije, 2010, vjerili su se dok su oboje igrali u grčkom Olimpijakosu i živjeli pod istim krovom.
Međutim, sportske obaveze odvele su Teodosića u Moskvu, a Maju u Berlin, pa je razdvajanje puteva 2013. godine dovelo do raskida usljed udaljenosti.
Pogledajte njihove slike:
Teodosić i Maja Ognjenović počeli da žive zajedno: Novu šansu staroj ljubavi dali nakon razvoda, ovo su detalji
(Blic / MONDO)