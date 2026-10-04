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Obrt u slučaju žene Mustafe Sandala: Optužena za proneveru, a sad isplivali novi detalji, cifra sve veća

Obrt u slučaju žene Mustafe Sandala: Optužena za proneveru, a sad isplivali novi detalji, cifra sve veća

Autor Jovana Milićević
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Prema novim navodima, Melis je ostvarila prihod od ukupno 15,793 milijarde turskih lira kroz finansijske transakcije.

Obrt u slučaju žene Mustafe Sandala Izvor: Instagram

U okviru istrage koju vodi Glavno javno tužilaštvo u Istanbulu, a koja se bavi transakcijama na tržištu kapitala, isplivali su novi detalji o Melis Sandal, supruzi poznatog turskog pevača i bivšeg muža Emine Jahović, Mustafe Sandala.

Prema navodima objavljenim u turskim medijima, Melis je kroz transakcije sa fondovima navodno ostvarila prihod od čak 15 milijardi i 793 miliona turskih lira.

U prvim informacijama koje su se pojavile u vezi sa slučajem navodilo se da je Melis iz fondova povukla oko 11,1 milijardu lira. Međutim, prema novim navodima, iznos koji je ostvarila kroz ove finansijske transakcije sada se procenjuje na 15,793 milijarde lira.

Uložila više od 13,6 milijardi lira

Prema informacijama koje prenosi "Sabah", Melis je navodno 13 milijardi i 673 miliona lira, koje je zaradila na berzi, uložila u Tera-in TLY fond.

Navodi se da je na osnovu ove investicije za kratko vreme ostvarila dodatnu zaradu od 2 milijarde i 355 miliona 287 hiljada lira.

U okviru istrage pominje se i njen otac, Cihan Sütşurup.

Prema navodima iz izveštaja, on je ostvario zaradu od 639 miliona 402 hiljade i 912 lira, čime se, prema objavljenim podacima, našao na šestom mestu na listi osoba obuhvaćenih istragom.

Oglasio se njen advokat

Povodom celog slučaja oglasio se i njen advokat koji je potvrdio da navodni iznosi u javnosti ne odgovaraju stvarnim transakcijama. On je dodao da se celokupna kretanja novca mogu lako proveriti kroz zvanične bankarske i brokerske izveštaje.

Takođe, advokatski tim je odbacio tvrdnje da je novac prebačen u Dubai, objašnjavajući da su pojedine uplate u inostranstvu bile isključivo rate za kupovinu nekretnine prema ranije sklopljenom ugovorima. Istraga u Turskoj se nastavlja, a finansijska dokumentacija bi trebalo da da konačnu reč o svim transakcijama.

(Türkiye Gazetesi/MONDO)

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