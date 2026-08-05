Crna Gora njeguje dobre odnose sa Hrvatskom kao susjednom državom i partnerom na evropskom putu, ali državna politika mora uzeti u obzir različita iskustva i osjećanja građana kada je riječ o ratnim događajima iz prošlosti, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Crne Gor

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako su naveli, za mnoge u Hrvatskoj vojno-policijska akcija „Oluja“ predstavlja simbol pobjede u ratu, dok je za veliki broj Srba ona simbol stradanja, progona i gubitka domova.

„Odnosi Crne Gore i Hrvatske zasnivaju se na međusobnom poštovanju i saradnji, ali ne i na obaveznom prisustvu manifestacijama koje i kod velikog broja građana u Crnoj Gori izazivaju bolna sjećanja“, saopšteno je iz Kabineta predsjednika.

Iz Kabineta su poručili da odgovorna državna politika građanske i evropske Crne Gore podrazumijeva odmjeren pristup prema svim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije.

„Poštovanje prema svim žrtvama, bez selektivnog pristupa, predstavlja osnov odgovorne politike koja doprinosi pomirenju i regionalnoj stabilnosti“, navodi se u saopštenju.

Dodaju da će Crna Gora nastaviti da razvija dobrosusjedske odnose i saradnju sa Hrvatskom, uz uvažavanje činjenice da pojedini događaji iz prošlosti i dalje nose snažne emocije i bolna sjećanja za dio građana.