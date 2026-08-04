Udaje se Jovana Jeremić: Otkriveni svi detalji, prave svadbu na Svetom Stefanu

Jovana Jeremić uskoro se udaje za Tigra.

Izvor: Instagram/printscreen

Voditeljka Jovana Jeremić uskoro će izgovoriti sudbonosno "da" svom partneru, bokseru Milošu Stojanoviću Tigru. Par ne krije emocije, te redovno dijele na društvenim mrežama i zajedničke fotografije na kojima razmjenjuju nježnosti.

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Inače, pripreme za veliki dan već uveliko traju, a detalji svadbe polako isplivavaju u javnost. Kako prenose domaći mediji, voditeljka je nedavno uslikana u jednom poznatom beogradskom salonu vjenčanica u pratnji svoje ćerke i najbolje drugarice i saradnice.

Voditeljka je bila vidno uzbuđena, odlično raspoložena i sa osmijehom je birala haljinu za svoj poseban dan.

- Jovana je presrećna. Ovo je period u kojem zaista uživa i svaki slobodan trenutak koristi za organizaciju vjenčanja. U salon je došla sa ćerkom i najboljom drugaricom i saradnicom jer joj je bilo važno da upravo one budu uz nju dok bira vjenčanicu. Sve vrijeme se smijala, šalila i nije krila uzbuđenje. Vidjelo se koliko jedva čeka taj dan - priča dobro obaviješten izvor.