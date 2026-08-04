logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Udaje se Jovana Jeremić: Otkriveni svi detalji, prave svadbu na Svetom Stefanu

Udaje se Jovana Jeremić: Otkriveni svi detalji, prave svadbu na Svetom Stefanu

Autor Jelena Sitarica
0

Jovana Jeremić uskoro se udaje za Tigra.

Udaje se Jovana Jeremić Izvor: Instagram/printscreen

Voditeljka Jovana Jeremić uskoro će izgovoriti sudbonosno "da" svom partneru, bokseru Milošu Stojanoviću Tigru. Par ne krije emocije, te redovno dijele na društvenim mrežama i zajedničke fotografije na kojima razmjenjuju nježnosti.

Pogledajte neke od njihovih poslednjih objava:

Inače, pripreme za veliki dan već uveliko traju, a detalji svadbe polako isplivavaju u javnost. Kako prenose domaći mediji, voditeljka je nedavno uslikana u jednom poznatom beogradskom salonu vjenčanica u pratnji svoje ćerke i najbolje drugarice i saradnice.

Voditeljka je bila vidno uzbuđena, odlično raspoložena i sa osmijehom je birala haljinu za svoj poseban dan.

- Jovana je presrećna. Ovo je period u kojem zaista uživa i svaki slobodan trenutak koristi za organizaciju vjenčanja. U salon je došla sa ćerkom i najboljom drugaricom i saradnicom jer joj je bilo važno da upravo one budu uz nju dok bira vjenčanicu. Sve vrijeme se smijala, šalila i nije krila uzbuđenje. Vidjelo se koliko jedva čeka taj dan - priča dobro obaviješten izvor.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jovana Jeremić udaja Tigar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ