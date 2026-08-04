Udaje se Jovana Jeremić: Otkriveni svi detalji, prave svadbu na Svetom Stefanu

Jovana Jeremić uskoro se udaje za Tigra.
Voditeljka Jovana Jeremić uskoro će izgovoriti sudbonosno "da" svom partneru, bokseru Milošu Stojanoviću Tigru. Par ne krije emocije, te redovno dijele na društvenim mrežama i zajedničke fotografije na kojima razmjenjuju nježnosti.
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Inače, pripreme za veliki dan već uveliko traju, a detalji svadbe polako isplivavaju u javnost. Kako prenose domaći mediji, voditeljka je nedavno uslikana u jednom poznatom beogradskom salonu vjenčanica u pratnji svoje ćerke i najbolje drugarice i saradnice.
Voditeljka je bila vidno uzbuđena, odlično raspoložena i sa osmijehom je birala haljinu za svoj poseban dan.
- Jovana je presrećna. Ovo je period u kojem zaista uživa i svaki slobodan trenutak koristi za organizaciju vjenčanja. U salon je došla sa ćerkom i najboljom drugaricom i saradnicom jer joj je bilo važno da upravo one budu uz nju dok bira vjenčanicu. Sve vrijeme se smijala, šalila i nije krila uzbuđenje. Vidjelo se koliko jedva čeka taj dan - priča dobro obaviješten izvor.