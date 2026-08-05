Barskoj policiji je juče oko 17 časova prijavljeno da je na lokalnom putu u naselju Šušanj vozač automobila marke Mercedes udario pješaka, petogodišnje dijete, nakon čega se udaljio sa mjesta nezgode u nepoznatom pravcu.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

U Baru je uhapšen J.P. (27), zbog sumnje da je napustio mjesto saobraćajne nezgode u Šušanju, u kojoj je povrijeđeno petogodišnje dijete, saopšteno je iz Uprave policije.

Barskoj policiji je juče oko 17 časova prijavljeno da je na lokalnom putu u naselju Šušanj vozač automobila marke Mercedes udario pješaka, petogodišnje dijete, nakon čega se udaljio sa mjesta nezgode u nepoznatom pravcu.

“U ovoj saobraćajnoj nezgodi dijete je zadobilo lake tjelesne povrede u predjelu noge i nije životno ugroženo”, kazali su iz policije.

Nakon prijave, službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar odmah su preduzeli aktivnosti na identifikaciji i pronalasku vozača koji se sumnjiči da je pobjegao sa mjesta događaja.

“Zajedničkim aktivnostima službenika saobraćajne i kriminalističke policije vozač je u kratkom roku identifikovan i pronađen, nakon čega je utvrđeno da se radi o J.P. (27) iz Bara”, navode iz UP.

Nakon prikupljenih obavještenja i sprovedenih policijsko-tužilačkih radnji, sa slučajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, koji je naložio hapšenje J.P. zbog sumnje da je počinio krivična djela ugrožavanje javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi.

“Osumnjičeni će danas, uz krivičnu prijavu, biti sproveden postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru na dalju nadležnost”, zaključuju iz policije.