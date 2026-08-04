Naše poznato TV lice, Jovana Jeremić uskoro će izgovoriti sudbonosno "da" izabraniku Tigru, a praviće čak 2 svadbe! Za MONDO je otkrila detalje o venčanici, mestu i planovima za svoj poseban dan.
Danas je odjeknula vest da će poznata voditeljka Pinka, Jovana Jeremić ponovo stati na "ludi kamen", sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, sa kim je već dugo u vezi, a mi smo odlučili da je kontaktiramo i saznamo sve detalje.
Na pitanje da li je istina da se udaje, Jovana je jasno i glasno potvrdila: "Tačno je! Pravićemo zapravo dve svadbe, jedna će biti u Crnoj Gori, jer je moj izabranik odatle pa je logično, a druga će biti u Beogradu", priča nam Jovana pa nastavlja:
Jovana Jeremić nam otkriva detalje svadbe: 2 venčanja, 3 venčanice i odelo, a ne udaje se u belom
"Ja nikada nisam imala crkveno venčanje, a to će ovog puta biti pod Ostrogom. Na Svetom Stefanu će se organizovati svadbeno slavlje, u veoma uskom krugu ljudi, kao što je i Đoković uradio. Biće to prava minijaturna, elitistička svadba, jer ja imam uzak krug prijatelja. Pravim svadbu za svoju dušu, a ne za opštenarodne mase. Biće svakako mega-moćno i biće prisutni samo pravi ljudi", objašnjava.
Druga svadba i građansko venčanje u Beogradu
Jovana nam potom otkriva da će se građansko venčanje desiti u srpskoj prestonici, u kojoj već godinama živi i radi.
"U Beogradu će se održati građansko venčanje. Kada je domaći džet-set u pitanju, ponovo, prisustvovaće samo odabrani, samo iskreni prijatelji, a mogu da kažem da će biti i jedna velika zvezda, ali njeno ime sada ne želim da otkrivam."
Pogledajte još Jovaninih i Tigrovih slika:
Jovana Jeremić nam otkriva detalje svadbe: 2 venčanja, 3 venčanice i odelo, a ne udaje se u belom
"Nosiću nekoliko venčanica i odelo u Jovana Jeremić - stilu"
Zanimalo nas je i za kakvu će se venčanicu odlučiti, a Jovana nas je šokirala odgovorom:
"Imaću 3 venčanice, možda i 4... Za manastir Ostrog biće venčanica princeza kroja, druga će svakako biti elegantna za Beograd, a nosiću i muško odelo u znaku Jovane Jeremić! Venčanica neće biti bela, to mogu da otkrijem", iznenadila je odgovorom, navodeći da ne želi još da kaže i kada će tačno izgovoriti sudbonosno "da" i mesto svadbe u Beogradu, jer želi da ovaj poseban trenutak sačuva samo za sebe i najbliže ljude, ali i probrane medije.
Pogledajte Jovanin verenički prsten:
Jovana Jeremić nam otkriva detalje svadbe: 2 venčanja, 3 venčanice i odelo, a ne udaje se u belom
Za kraj se osvrnula na svog budućeg supruga rečima: "Ovo će biti brak u zrelim godinama. Došao je u trenutku kada mi je bilo najteže, nakon smrti oca, i pokazao mi je da je moj vitez u pravom smislu te reči".
Pogledajte kako izgleda Tigar, Jovanin budući muž:
Jovana Jeremić nam otkriva detalje svadbe: 2 venčanja, 3 venčanice i odelo, a ne udaje se u belom
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