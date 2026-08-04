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Jovana Jeremić nam otkriva detalje svadbe: 2 venčanja, 3 venčanice i odelo, a ne udaje se u belom

Jovana Jeremić nam otkriva detalje svadbe: 2 venčanja, 3 venčanice i odelo, a ne udaje se u belom

Autor Marina Cvetković
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Naše poznato TV lice, Jovana Jeremić uskoro će izgovoriti sudbonosno "da" izabraniku Tigru, a praviće čak 2 svadbe! Za MONDO je otkrila detalje o venčanici, mestu i planovima za svoj poseban dan.

Jovana Jeremić nam otkriva detalje svadbe Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Danas je odjeknula vest da će poznata voditeljka Pinka, Jovana Jeremić ponovo stati na "ludi kamen", sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, sa kim je već dugo u vezi, a mi smo odlučili da je kontaktiramo i saznamo sve detalje.

Na pitanje da li je istina da se udaje, Jovana je jasno i glasno potvrdila: "Tačno je! Pravićemo zapravo dve svadbe, jedna će biti u Crnoj Gori, jer je moj izabranik odatle pa je logično, a druga će biti u Beogradu", priča nam Jovana pa nastavlja:

"Ja nikada nisam imala crkveno venčanje, a to će ovog puta biti pod Ostrogom. Na Svetom Stefanu će se organizovati svadbeno slavlje, u veoma uskom krugu ljudi, kao što je i Đoković uradio. Biće to prava minijaturna, elitistička svadba, jer ja imam uzak krug prijatelja. Pravim svadbu za svoju dušu, a ne za opštenarodne mase. Biće svakako mega-moćno i biće prisutni samo pravi ljudi", objašnjava.

Druga svadba i građansko venčanje u Beogradu

Jovana nam potom otkriva da će se građansko venčanje desiti u srpskoj prestonici, u kojoj već godinama živi i radi.

"U Beogradu će se održati građansko venčanje. Kada je domaći džet-set u pitanju, ponovo, prisustvovaće samo odabrani, samo iskreni prijatelji, a mogu da kažem da će biti i jedna velika zvezda, ali njeno ime sada ne želim da otkrivam."

Pogledajte još Jovaninih i Tigrovih slika:

"Nosiću nekoliko venčanica i odelo u Jovana Jeremić - stilu"

Zanimalo nas je i za kakvu će se venčanicu odlučiti, a Jovana nas je šokirala odgovorom:

"Imaću 3 venčanice, možda i 4... Za manastir Ostrog biće venčanica princeza kroja, druga će svakako biti elegantna za Beograd, a nosiću i muško odelo u znaku Jovane Jeremić! Venčanica neće biti bela, to mogu da otkrijem", iznenadila je odgovorom, navodeći da ne želi još da kaže i kada će tačno izgovoriti sudbonosno "da" i mesto svadbe u Beogradu, jer želi da ovaj poseban trenutak sačuva samo za sebe i najbliže ljude, ali i probrane medije.

Pogledajte Jovanin verenički prsten:

Za kraj se osvrnula na svog budućeg supruga rečima: "Ovo će biti brak u zrelim godinama. Došao je u trenutku kada mi je bilo najteže, nakon smrti oca, i pokazao mi je da je moj vitez u pravom smislu te reči".

Pogledajte kako izgleda Tigar, Jovanin budući muž:

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Tagovi

Jovana Jeremić svadba vjenčanje

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