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Dragan Stanković zaprosio djevojku na 50. rođendanu: Čim je pukla vijest da se Jovana udaje "pao" na jedno koljeno

Dragan Stanković zaprosio djevojku na 50. rođendanu: Čim je pukla vijest da se Jovana udaje "pao" na jedno koljeno

Autor Marina Cvetković
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Bivši dečko Jovane Jeremić srećniji nego ikada, zgodna plavuša rekla "da".

Dragan i nova devojka Izvor: MONDO

Biznismen Dragan Stanković, u svojoj vili u Grockoj sinoć je napravio gala slavlje povodom 50. rođendana, a u jednom momentu je pred gostima zaprosio svoju djevojku Aleksandru.

Dragan i zgodna plavuša su već neko vrijeme u ljubavi, a on je odlučio da na glamuroznoj proslavi svog jubilarnog rođendana veri Aleksandru.

Kada je Aleksandra rekla "da", zvanice su ovo pozdravile gromoglasnim aplauzom. Dragan i Aleksandra su tokom cijele žurke razmjenjivali nježnosti i nisu krili sreću.

Gala proslava je bila napravljena u vili u Grockoj, kojoj je Dragan promijenio ime nakon raskida sa Jovanom Jeremić, a dekoracija je oduševila mnoge.

Na samom ulazu u vilu nalazi se crveni tepih koji vodi do dvorišta sa bazenom gdje su postavljeni stolovi, a sve je bilo u crno - zlatnim tonovima, a na svakom stolu su se nalazili kristalni svjećnaci i poruka: "Ne mjeri se život godinama, već ljudima koji ga čine vrijednim. Hvala što ste večeras sa mnom".

Kod kapije je devojka svirala harfu, a odmah po ulasku je postavljen pano za slikanje. Među prvima je na proslavu došao sin Dragana Stankovića sa suprugom.

Prisjetimo se kako je u njoj uživao sa Jovanom:

"Ovo je prvih 50 godina mog života"

Dragan je pred novinarima progovorio o ženidbi.

- Ne, ne, neću ja da se ženim! Šta kaže izabranica? Pa, možda se ja tu ništa i ne pitam! Da mi uživate danas svi - rekao je bivši partner voditeljke Jovane Jeremić tokom poziranja sa djevojkom.

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- Potrudili smo se oko svega. Ovo je prvih 50 godina mog života, ovo su ljudi koji su obilježili moj život. Da imamo zdravlja, ljubavi, to su želje - dodao je on.

Još slika Dragana i njegove izabranice pronađite u galeriji:

(Blic / MONDO)   

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Tagovi

bivši dečko vjeridba dragan stanković

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