Mjesto Jelene Borovinić Bojović u gradskom parlamentu trebalo bi da pripadne Ani Pivljanin, koja bi trebalo da bude njen nasljednik u Skupštini Glavnog grada

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Izbornoj komisiji Glavnog grada još uvijek nije dostavljena ostavka Jelene Borovinić Bojović na funkciju odbornice u Skupštini Glavnog grada, potvrdio je za Dan predsjednik Izborne komisije Vladimir Filipović.

„Izbornoj komisiji Glavnog grada još nije dostavljena ostavka, niti sam obaviješten o istoj. O tome sam informisan samo putem sredstava javnog informisanja“, kazao je Filipović.

Prema pisanju Vijesti, Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da potpredsjednica Vlade za zdravstveno i socijalno staranje Jelena Borovinić Bojović ne može istovremeno obavljati funkciju odbornice u Skupštini Glavnog grada. Ona je navela da će ostavku podnijeti u roku koji je propisan zakonom.

Mjesto Jelene Borovinić Bojović u gradskom parlamentu trebalo bi da pripadne Ani Pivljanin, koja bi trebalo da bude njen nasljednik u Skupštini Glavnog grada, piše Dan.