HRVATSKI MEDIJI TVRDE DA JE JOZINOVIĆEVA KARIJERA GOTOVA ZBOG CECE! Počela hajka na Jakova

Nekoliko portala iz susjedne države navode kako Jozinović radi za beogradsku firmu "Kamarad" tvrdeći da su je osnovali Čolić i Bregović, što je netačno i može se dokazati uvidom u podatke Agencije za privredne registre

Izvor: Kurir/Demir Dervišagić

Čini se da pojedini hrvatski mediji već neko vrijeme u javnosti vode negativnu kampanju protiv trenutno jednog od najpopularnijih pjevača mlađe generacije, Jakova Jozinovića.

Posljednji u nizu tekstova o regionalnoj mladoj zvijezdi jeste članak pod nazivom „Hrvatski superstar: Iza njega stoje Cecini ljudi iz Beograda, zbog novca ufurao da je ravan Oliveru i Čoliću“ autora Tomislava Kukeca, s portala Dnevno.hr, koji su ubrzo prenijeli Ljubaški portal i Klik.world.

U pomenutom članku autor istražuje fenomen pjevača iz Vinkovaca, pa se na samom početku pita, ali i odgovara, da je za njegov uspjeh najzaslužniji dobar menadžerski tim iz Srbije.

Oživjeli pokojnu firmu

„Šta vinkovački mladić od 19 godina, dječak širokog osmijeha koji voli da pjevuši dok se na odmoru šeta hvarskim ulicama, pa to snima i stavlja na društvene mreže, mora učiniti da bi godinu dana poslije, za dva-tri sata pjevanja tuđih pjesama, uzimao nekoliko desetina hiljada eura, a arene od Beograda do Zagreba punio danima zaredom? Odgovor je – povezati se s pravim ljudima koji će od njega napraviti „proizvod“.

Čini se da Hrvatska na to još nije spremna, no zato je Srbija Jakova prepoznala kao koku nosilju. I tako se Jakov, navodno na preporuku hrvatskih radijskih menadžera koji su u njemu nanjušili priliku, ubrzo našao „pod zaštitom“ jedne od najuticajnijih muzičkih kuća na Balkanu.

Firma „Kamarad music“, koju su sredinom osamdesetih osnovali Goran Bregović i Zdravko Čolić, u suvlasništvu je pjevača Saše Matića“, navodi se na početku ovog teksta.

Za neupućene, istina je sasvim drugačija.

Pomenuta firma „Kamarad“, koju autor teksta dovodi u vezu s Goranom Bregovićem i Zdravkom Čolićem, zaista je postojala i bila je aktivna u periodu od 1984. godine, kada je i osnovana, pa sve do početka devedesetih. Osnovana je u Domžalama (Slovenija) i bila je među prvim privatnim izdavačima u tadašnjoj Jugoslaviji. Preko „Kamarada“ objavljeni su albumi poput: „Bijelo dugme“ (1984), „Ti si mi u krvi“ (1985), „Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo“ (1986)...

Ipak, s raspadom Jugoslavije i promjenom muzičkog tržišta, ona je prestala da posluje kao značajan izdavač, a Brega i Čola su nakon toga nastavili karijere preko drugih izdavačkih kuća. Ovi podaci mogu se pronaći arhivirani pretragom interneta, na primjer na sajtu Yugopapir.

Za razliku od ove izdavačke kuće, koja je odavno otišla u istoriju, danas postoji firma istog naziva, a iza koje stoje Marko Maksimović i njegov poslovni partner Dušan Milovanović. Ona je osnovana 2022. godine. Marko je u javnosti poznat kao dugogodišnji menadžer Saše Matića, a odnedavno je preuzeo i karijeru Svetlane Cece Ražnatović, koju autor takođe pominje u tekstu u negativnom kontekstu, o čemu će biti riječi nešto kasnije.

Iz svega ovoga jasno se može zaključiti da je autor pokušao da neupućene zbuni izvrtanjem činjenica, što je danas vrlo lako provjeriti jednostavnom pretragom na internetu. Dakle, Čola i Brega nemaju nikakve veze s firmom koja danas organizuje Jakovljeve koncerte u Beogradu, poput dva predstojeća u Beogradskoj areni, ali i nedavnih u Sava centru.

„A koliko je uticajna, dovoljno govori njen popis zvijezda na službenoj stranici na internetu. Na prvom mjestu je, upadljivo, istaknuta jedna od najvećih zvijezda srpske narodne muzike, supruga pokojnog mafijaša i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana Svetlana Ražnatović, poznatija kao Ceca. 'A kada te preuzme kuća koja zastupa Cecu, onda znaš dvije stvari. Da ćeš zaraditi brdo para, ali i biti okružen različitim ljudima kojima tvoj interes nije uvijek prioritet i da se moraš čuvati', slikovito nam je rekla osoba duboko upoznata sa svijetom balkanske estrade“, navodi se dalje u članku.

Autor teksta, očigledno, nastoji da i ime Ražnatovićke dovede u negativan kontekst, pominjući njenog pokojnog supruga Arkana, koji nikada nije pravosnažno osuđen za ratne zločine.

Hrvatski izvor tvrdi da je Jakovu ugrožena karijera zbog Ražnatovićeve.

Vidi opis HRVATSKI MEDIJI TVRDE DA JE JOZINOVIĆEVA KARIJERA GOTOVA ZBOG CECE! Počela hajka na Jakova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 10 / 10

Hrvatske sredine u BiH

„Kako saznajemo, nakon koncerta u Beogradu, gdje su bili folkeri Aleksandra Prijović i vlasnik „Kamarada“ Saša Matić, Jozinoviću je od bliskog prijatelja stigla poruka koja ga je snuždila.

„Večeras su ti u prvi plan gurnuli Prijovićku i Matića, ali kada ti idući put dođe Ceca, karijera u Hrvatskoj ti je gotova“, napisao je prijatelj navodno Jozinoviću, dok istovremeno njegovi beogradski agenti planiraju proboj na tržište BiH.

Plan im je da mladi Jakov, umjesto da, poput ostalih Hrvata, karijeru u BiH počne graditi u hrvatskim sredinama, od Mostara sjevernije, prvi koncert održi u središtu srpskog entiteta.

S obzirom na miks svega što pjeva, samo beogradski agenti znaju šta bi tamo mogao pjevati“, ističe se u tekstu.

Preko pres-službe pokušali smo da dobijemo komentar od Jakova, ali nam do zaključenja broja nije stigao odgovor.