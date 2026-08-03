Suzana Mančić postala baka: Ćerka Teodora 23 godine starijem generalu rodila sina

Suzana Mančić ne skriva oduševljenje zbog prinove u porodici

Izvor: Instagram/suzanamancicofficial

Voditeljka Suzana Mančić je postala baka. Njena ćerka Teodora se porodila i na svijet je donijela sina kom su dali staro srpsko ime.

Inače, Teodora Talijan jutros je u privatnoj klinici, prirodnim putem, na svijet donijela zdravog dječaka od 3,650 grama.

Podsjetite se kako izgledaju ćerka voditeljke i njen izabranik:

Porođaj je protekao u najboljem redu, nakon što se mjesecima pažljivo pripremala za ovaj važan trenutak. Ona i suprug Miroslav svom sinu dali su staro srpsko ime ime Mijat.

Posebno dirljiv detalj ove porodične priče jeste to što je uz Teodoru sve vrijeme bila njena sestra Natalija.

Pogledajte kako izgleda lijepa Natalija:

Kada su oko jedan sat posle ponoći počeli trudovi, Natalija je, ne željeći da Suzanu dodatno uznemiri dok sve ne bude gotovo, tiho je izašla iz kuće i otišla u porodilište. Tokom porođaja držala ju je za ruku, bodrila i bila joj najveća podrška. Teodorin suprug sve vrijeme je uzbuđeno čekao ispred porođajne sale.

Suzana se oglasila

– Presrećna sam što sam postala baka i što je sve proteklo u najboljem redu. Beba je dobro, Teodora je bila hrabra i neizmjerno sam ponosna na nju – rekla je za "Blic" Suzana Mančić sa osmijehom koji, kako priznaje, danas ne silazi sa njenog lica.

Da je radost u porodici neizmjerna govori i jedan poseban trenutak. Ponosni tata godinama je čuvao bocu starog viskija za neku veliku životnu priliku. Jutros, nešto posle šest sati, otvorio ju je kako bi zajedno sa najbližima nazdravio dolasku sina na svijet. Sada cijela porodica s nestrpljenjem iščekuje da Teodora i mali Mijat stignu kući, gdje ih već čeka mnogo ljubavi, zagrljaja i jedan novi, najljepši početak – početak jedne divne bakine priče.