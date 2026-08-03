Voditeljka napustila studio zbog Sofije Janićijević: Haos u programu uživo, Ana nije mogla da dođe sebi

U emisiji "Narod pita" sinoć je došlo do potpunog kolapsa kada je voditeljka Ana Radulović ugostila Teodoru Delić, Sofiju Janićijević i Lepog Miću.

Izvor: YouTube/Zadruga

Tokom burne rasprave u studiju, pokrenuta je tema o Sofijinom odnosu sa znatno starijim muškarcem po imenu Dane, za kojeg je ona javno priznala da joj je uplaćivao novac.

"Dane je neko ko mi je uplaćivao novac, ja sam se sprdala. Mene boli uvo za njega, ne interesuje me", hladnokrvno je izjavila Sofija Janićijević u emisiji, a Dane se nedavno uključio uživo zbog čega je ona pobijesnila.

Nakon ove izjave, Lepi Mića je odmah žestoko osudio njeno ponašanje, podsjećajući je da je novac uzimala od čovjeka koji ima 70 godina koji je ozbiljno bolestan. Sofija je potvrdila da je pomenuti muškarac bolovao od karcinoma, da i dalje osjeća posledice te bolesti, kao i da je star i da otežano hoda.

Međutim, to je nije spriječilo da izgovori riječi koje su zaprepastile i gledaoce i prisutne u studiju: "Nije mi greota i nije mi žao, jer je on prevarant koji je vas prevario da je bio intiman sa mnom. Boli me uvo da li je bolestan, da li je živ, da li leti u oblake".

Teodora Delić je odmah reagovala na ove riječi, istakavši da je Sofija bezdušno koristila bolesnog čovjeka.

Pogledajte kadrove iz emisije:

Voditeljka napustila studio

Najveći šok u studiju uslijedio je kada je voditeljka Ana Radulović odlučila da pred kamerama razotkrije Sofijine laži.

Ana je javno pročitala privatne poruke u kojima se jasno vidi da je Sofija slala Danetu poruke na makedonskom jeziku u kojima mu piše da ga voli, a otkrila je i tačan datum od kada datira njihova veza u kojoj se navodi da mu je ona supruga, što je Sofija do tog trenutka uporno demantovala.

Kada se Sofija suočila sa dokazima, pokušala je da se opravda bizarnim izgovorom – tvrdeći da mu riječi ljubavi nikada nije napisala na srpskom jeziku, već isključivo na makedonskom. Voditeljka Ana Radulović je od muke, šoka i nevjerice zbog ovakvog ponašanja i pravdanja na kratko napustila svoju stolicu i studio.

Pogledajte kako je sve izgledalo: