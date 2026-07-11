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Kako izgleda Suzana Mančić bez trunke šminke? Svi gledaju u njeno lice

Kako izgleda Suzana Mančić bez trunke šminke? Svi gledaju u njeno lice

Autor Ana Živančević
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Suzana Mančić je bez šminke oduševila fanove prirodnim izgledom i osmjehom.

Kako izgleda Suzana Mančić bez trunke šminke? Svi gledaju u njeno lice Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Suzana Mančić je još jednom pokazala zašto važi za jednu od najnjegovanijih žena na našoj sceni. Voditeljka je sa pratiocima podijelila fotku iz auta na kojoj je potpuno prirodna, bez šminke i ulepšavanja.

Fanovi su bili oduševljeni njenim svježim izgledom i osmjehom, a Suzana je iskoristila priliku i da svima poželi prijatan vikend.

„Subota je ujutro. Ko može – neka spava, a ko mora, već je u punom radnom ritmu. Želim vam lijep vikend svima.“

Podsjetimo, Suzana je nedavno otkrila da planira da se preseli, jer joj život u strogom centru grada više ne odgovara, pa želi mirnije okruženje.

„Beograd je postao pomalo nepodnošljiv. Selim se u mirniji dio Beograda. Živjela sam u centru, ali je centar postao nemoguć za život. Preselila sam se na mirnije mjesto koje nije tako daleko“, rekla je voditeljka.

Suzana, inače, ima vikendicu u Velikoj Moštanici, koju je uredila po svom ukusu.

„Imam veoma malo slobodnog vremena i ovo je idealno mjesto jer je blizu Beograda. Vikendica je moje očevina. Kao dijete gledala sam kako je moj otac, nakon odlaska u penziju, ovdje zasadio prelijep voćnjak i dvije linije vinove loze. Tada nije bilo ove kuće, već samo mala baraka u kojoj je mogao da ostavi alat, stavi stolicu i skloni se od kiše. Otkako je tata preminuo 1994. godine, pa sve do prije deset godina, ovdje niko nije kročio. Neko je u međuvremenu zapalio tu malu šupu, a ja sam kroz svoju emisiju ‘Suzanin izbor’ željela da promovišem i podstaknem povratak na stara i napuštena imanja. Za taj povratak vežu se i brojne anegdote.“

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Tagovi

suzana mančić voditeljka

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