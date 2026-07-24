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Suzana Mančić završila u policiji zbog udvarača: Voditeljka otkrila kakve poruke i prijetnje su joj stizale

Suzana Mančić završila u policiji zbog udvarača: Voditeljka otkrila kakve poruke i prijetnje su joj stizale

Autor Marina Cvetković
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Suzana Mančić godinama važi za jednu od najatraktivnijih žena na Balkanu, te ne čudi što svakodnevno dobija komplimente.

Suzana Mančić završila u policiji zbog udvarača: Voditeljka otkrila kakve poruke i prijetnje su joj stizale Izvor: Instagram printscreen / suzanamancicofficial

Voditeljka Suzana Mančić se osvrnula na svoje udvarače, te priznala da joj se većina danas javlja na društvenim mrežama, što joj se ne dopada.

Osim toga, dešavalo se da ima vrlo neprijatna iskustva, zbog kojih je morala da se obrati i nadležnim organima.

"Danas se sve to muvanje preselilo na društvene mreže, što je meni krajnje bezveze. Tako muvaju svakoga, pa, naravno, i mene. I dok je sve u granicama pristojnosti, u redu je, ali čim neko pređe granicu - blokiram i doviđenja. Nažalost, ima mnogo bezobraznih muškaraca" iskrena je Suzana.

Kako je otkrila Suzana, postoje i vrlo navalentni muškarci koji joj upućuju prijetnje i ucjene.

"Nekoliko puta sam se obraćala Odjeljenju za visoko-tehnološki kriminal. Bilo je i psihotičnih ljudi koji ti se jednostavno nakače, pa se u jednom trenutku zaista osjetiš ugroženo. Tada odem kod njih i kažem: "Dobar dan, evo vam moj telefon, pa vi vidite." I oni sve nađu" ispričala je ona i dodala:

"Glupo je i citirati, ali stizale su poruke poput: "Upropastila si mi život", "Ubiću se zbog tebe"... Kada takve poruke ne prestaju, kada se ponavljaju i imaju kontinuitet, onda to zaista zabrine" zaključila je Suzana Mančić za Hajp.

(Hype / MONDO) 

Tagovi

suzana mančić udvaranje

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