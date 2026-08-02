Jelena Karleuša se pomirila sa Duškom, pa šokirala: "Imam osećaj da sanjam, biće bajkovito"

JK je otvoreno govorila o uspjehu novih pjesama, rekordnoj podršci publike i kolega, planovima za nastavak karijere, ali i velikom slavlju koje priprema povodom punoljetstva ćerke Atine i 17. rođendana Nike.

Izvor: Instagram printscreen / eternaal.jk_ /instagram/noraamilo/duskotosic

Jelena Karleuša se vratila u Beograd posle nastupa u Crnoj Gori, a na aerodromu se pojavila u upečatljivoj mrežastoj haljini preko kupaćeg kostima, te je otvoreno govorila o uspjehu novih pjesama, rekordnoj podršci publike i kolega, planovima za nastavak karijere, ali i velikom slavlju koje priprema povodom punoljetstva ćerke Atine i 17. rođendana Nike.

Karleuša nije krila emocije, pa je priznala da iza sebe ima težak period, ali da danas, zahvaljujući publici, ponovo živi svoj muzički san.

- Na meni je samo so, i to u bukvalnom smislu. Lijepo je, ljeto je... moje vrijeme. Lijep je osjećaj. Ja volim da radim, volim da pjevam. Ovo je vrijeme Lavova – jul i avgust. Vrijeme kupaćih kostima, čak i po aerodromu.

-Sezona je dobra i nove pjesme su prošle odlično. Istina je da su gužve na ulazu. Baš sam zahvalna i srećna. Hvala publici, jer ja ponovo živim jedan muzički san koji mi se ostvario – da su moje pjesme i posle 30 godina u vrhu trendinga. Kažu da su moji zvukovi na TikToku oborili sve rekorde. Nikada mi se u karijeri, za 31 godinu, nije desilo da imam ovakvu podršku kolega. Hvala kolegama, revanširaću se. Izaberite me za neku predstavnicu sindikata i boriću se za prava pjevača, jer je naša branša baš omalovažena i stavljena u drugi plan u odnosu na druge zabavljačke sfere – sport, glumu... rekla je.

- Ja imam osećaj da sanjam kada vidim podršku kolega i dođe mi da zaplačem. Jako je težak period iza mene i kada vidim sve ovo, samo sam duboko zahvalna i želim da sve to iznesem na jedan skroman način. Kada je bilo teško, bila sam jaka, a sada, kada je ovako lijepo, želim da ne budem gorda i preponosna, jer me je život naučio da stvari idu i gore i dole. Hvala, bukvalno su mi stavili šavove na srce.

- Uplašila sam se kako će ljudi reagovati nakon "Sad je sve OK", kako će prihvatiti druge dvije pjesme. Nosila sam neku negativnu energiju, mislila sam da će se sve to pokvariti... Isti osećaj imam i za dalje. Daću sve od sebe da spotovima i kvalitetom pjesama ispratimo trend i ono što oni zovu "nova stara JK". Jedna od pjesama je nešto što ne očekujete i moram da kažem da sam do samog izlaska poslednje tri pjesme menjala aranžmane, mijenjala tekstove, mijenjala svaki takt i sve što sada imam od pjesama ne garantujem da se neće promijeniti još deset puta.

Govoreći o proslavi rođendana svojih ćerki Atine i Nike, Jelena je otkrila:

- To će biti u jednom hotelu, želim da to lijepo proslavimo. Biće bajkovito. To je Atinin 18. i Niin 17. rođendan. Lijepa stvar je što su u toj priči i mama i tata. To teče prelijepo. Njegovo je samo da plati, pošto je mama u dugovima zbog novih spotova. Mama sve ostalo organizuje. Biće puno mojih kolega, svi su rekli da će doći. Mislim da je Duško izabrao neki sjajan bend.

Duško Tošić sa ćerkama:

Na pitanje da li će među zvanicama biti i Saša Matić, kroz osmjeh je odgovorila:

-Pošto Saša nije vidio da moje ime nije bilo na spisku, vidjećemo šta će biti sa spiskom koji će meni biti predočen. Šalim se, naravno.

Otkrila je i šta su joj ćerke poželjele za rođendansko slavlje.

- Atina voli roze, Nika voli plavo... One su jako skromne. Mada, češće se zadržavaju u mom garderoberu i počele su da mi uzimaju stvari, pa sam se ja žalila Dušku. On je rekao: "Ti meni, one tebi." Tako da... Romantično je. Uzele su mi sve i ja moram ovako u mreži, našalila se Karleuša.

Pogledajte njene slike sa Atinom:

(Republika / MONDO)