UFC priredba koja je održana u Beogradu oborila je dva rekorda.

Izvor: Printscreen/Arena fight

Beograd je domaćin UFC priredbe i utisak je da je publika u Beogradskoj areni uživala u MMA mečevima. Ujedno, oni koji su gledali 14 borbi tokom subotnjeg dana vjerovatno i ne znaju da su prisustvovali istorijskom trenutku u ovom sportu.

Čak dva rekorda oborena su u Beogradu. Navijači su u prijestonici Srbije imali priliku da vide 14 mečeva boraca iz ove zemlje, ali i regiona, pa i šire. Od ukupnog broja borbi koje smo gledali, čak 12 je završeno prije kraja, što se nikad prije nije dogodilo u istoriji MMA. I tu nije kraj, pošto je od tih 12 mečeva, 10 okončano već u prvoj rundi.

Vidi opis Istorijska UFC noć u Beogradu: Dva rekorda oborena pred srpskom publikom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

Bilo je tu povreda i neodbranjivih zahvata, pa i pored toga što navijači vremenski nisu uživali u mečevima, ono što je bilo viđeno u oktagonu svakako je vredno pomena.

Istoriju u Beogradu su pisali Stefani Lucijano, Jovan Leka, Nina Milošević, Mateuš Rebecki, Majkl Oliveira, Noa Ginjon, Gilbert Urbina, Robert Valentin, Navaho Stirling i Uroš Medić, koji su slavili u prvoj rundi, dok su Tofik Musajev i Bogdan Grad odneli pobede u drugoj. Odluke sudija čekali su jedino Borislav Nikolić i Aleksandar Rakić.