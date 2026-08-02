FK Partizan se suočava sa izazovima u Superligi. Saša Ilić najavljuje skraćenje rotacije jer slijede teže utakmice.

Izvor: MN Press

FK Partizan poslije prolaska u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu ponovo ima "domaće obaveze", tako da večeras od 20 časova u Humskoj dočekuje IMT. Crno-bijeli su do sada osvojili četiri boda u Superligi, imaju pobjedu i remi, a žele da nastave u istom ritmu i da osvoje sva tri boda protiv "traktorista".

"To je ekipa koja igra izuzetno disciplinovano, takmičarski. Trener Popović je izuzetan stručnjak. Novičić izvodi fantastično prekide. Neke igrače poznajem, Šapića sam trenirao. Ali, razmišljam najviše o mojoj ekipi, kako da budemo na boljem nivou nego na prethodnim mečevima. Moramo da se potrudimo da podižemo nivo igre, jer jedino tako možemo do tri boda", istakao je strateg crno-bijelih.

Vidi opis Saša Ilić najavio skraćenje rotacije: "Umor vam ne priznajem, dolaze teže utakmice" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Iako je Partizan slavio u Luksemburgu (1:0), Saša Ilić nije bio ni blizu zadovoljan: "Mi smo mlada ekipa, koja ima oscilacije u igri. Meni je to nevjerovatno da uđemo u utakmicu onako kako očekujemo, ali da se desi nagli pad i teško se izvlačimo iz svega toga. Na posljednjoj utakmici presjedjeli smo prvo poluvrijeme, napravili smo, što se meni ne sviđa, mnogo jednostavnih tehničkih grešaka. U drugom poluvremenu je izgledalo dosta bolje. Nije savršeno, ali je jedina pozitivna stvar pobjeda protiv UNA Štrasen", konstatovao je Ilić čiji tim sada igra protiv Tobola.

Vukotić i Že će biti u timu, ali ne od starta, poslije povreda, dok je Samosm imao grč i pitanje je da li će igrati. Bilo kako bilo, slijedi smanjenje minutaže odnosno rotacije.

"Od postojećeg igračkog kadra samo dvojica nisu dobila šansu u prethodne četiri utakmice. Tako smo planirali. Dolaze sve teže utakmice, biće smanjene rotacije, neki igrači će biti na terenu mnogo više, ali nećemo nikog zanemariti. Umor vam ne priznajem", poručio je trener Partizana.