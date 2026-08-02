Ukrajinski dronovi napali su tokom noći više ruskih regiona. Pogođena je velika rafinerija nafte u Saratovu, a snažne eksplozije odjeknule su i kod vojnog aerodroma u Engelsu.

Izvor: X/@blyskavka_ua

Tokom noći sa subote na nedelju, ukrajinske bespilotne letjelice napale su nekoliko ruskih regiona. Pogođena je rafinerija nafte u Saratovu, a meta je bio i aerodrom u Engelsu, piše Pravda.

Požar u rafineriji

Stanovnici Saratova i Engelsa prijavili su eksplozije. Prema prvim informacijama, u krugu rafinerije u Saratovu istovremeno je izbio požar na dvije lokacije. Na snimcima objavljenim na Telegramu vidi se jak dim iznad industrijske zone.

⚡️Drones attacked Engels and the Saratov Oil Refinery in russia



According to preliminary reports from OSINT channels, the local oil refinery was hit. Drones also targeted the military airbase near Engels.



The Engels-2 airbase is used by russia’s military aviation to launch…pic.twitter.com/m6DvtM7py7 — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua)August 2, 2026

Guverner Saratovske oblasti kasnije je potvrdio napade dronovima i izvestio o oštećenjima na civilnoj infrastrukturi u oba grada. Saratovska rafinerija, kojom upravlja „Rosnjeft”, jedna je od najstarijih u Rusiji, a kapacitet prerade 2023. godine iznosio joj je 4,8 miliona tona.

Eksplozije kod vojnog aerodroma

Eksplozije su odjeknule i u blizini vojnog aerodroma Engels-2. Stanovnici su na društvenim mrežama objavili fotografije i video-snimke koji prikazuju trenutak snažne eksplozije na području vazduhoplovne baze. Prema ukrajinskim izvorima, jutros je napadnut i logistički centar kompanije Wildberries u mestu Novosemejkino u Samarskoj oblasti

BREAKING: Explosions reported at the Engels airbase in Russia after a Ukrainian attack, the airfield was attacked.pic.twitter.com/d972upEWxL — World Source News (@Worldsource24)August 2, 2026

Ponovo napadnut logistički centar

Riječ je o velikom kompleksu površine 178.600 kvadratnih metara, jednom od ključnih čvorišta te kompanije u području Volge. Centar služi za distribuciju i dostavu robe za Samarsku oblast i sjusedne regione, i važan je dio logističke mreže Wildberries-a u centralnom dijelu evropske Rusije.

Napad se uklapa u širu ukrajinsku kampanju udara na rusku energetsku i logističku infrastrukturu, koja poslednjih dana sve češće pogađa rafinerije, skladišta goriva, saobraćajna čvorišta i velike distributivne centre.