Ukrajinski dronovi napali su tokom noći više ruskih regiona. Pogođena je velika rafinerija nafte u Saratovu, a snažne eksplozije odjeknule su i kod vojnog aerodroma u Engelsu.
Tokom noći sa subote na nedelju, ukrajinske bespilotne letjelice napale su nekoliko ruskih regiona. Pogođena je rafinerija nafte u Saratovu, a meta je bio i aerodrom u Engelsu, piše Pravda.
Požar u rafineriji
Stanovnici Saratova i Engelsa prijavili su eksplozije. Prema prvim informacijama, u krugu rafinerije u Saratovu istovremeno je izbio požar na dvije lokacije. Na snimcima objavljenim na Telegramu vidi se jak dim iznad industrijske zone.
⚡️Drones attacked Engels and the Saratov Oil Refinery in russia— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua)August 2, 2026
According to preliminary reports from OSINT channels, the local oil refinery was hit. Drones also targeted the military airbase near Engels.
The Engels-2 airbase is used by russia’s military aviation to launch…pic.twitter.com/m6DvtM7py7
Guverner Saratovske oblasti kasnije je potvrdio napade dronovima i izvestio o oštećenjima na civilnoj infrastrukturi u oba grada. Saratovska rafinerija, kojom upravlja „Rosnjeft”, jedna je od najstarijih u Rusiji, a kapacitet prerade 2023. godine iznosio joj je 4,8 miliona tona.
Eksplozije kod vojnog aerodroma
Eksplozije su odjeknule i u blizini vojnog aerodroma Engels-2. Stanovnici su na društvenim mrežama objavili fotografije i video-snimke koji prikazuju trenutak snažne eksplozije na području vazduhoplovne baze. Prema ukrajinskim izvorima, jutros je napadnut i logistički centar kompanije Wildberries u mestu Novosemejkino u Samarskoj oblasti
BREAKING: Explosions reported at the Engels airbase in Russia after a Ukrainian attack, the airfield was attacked.pic.twitter.com/d972upEWxL— World Source News (@Worldsource24)August 2, 2026
Ponovo napadnut logistički centar
Riječ je o velikom kompleksu površine 178.600 kvadratnih metara, jednom od ključnih čvorišta te kompanije u području Volge. Centar služi za distribuciju i dostavu robe za Samarsku oblast i sjusedne regione, i važan je dio logističke mreže Wildberries-a u centralnom dijelu evropske Rusije.
Novosemeykino #Russia— C4H10FO2P ☠️ (@markito0171)August 2, 2026
Next "Wildberries" hubpic.twitter.com/qJq3VprdTI
Napad se uklapa u širu ukrajinsku kampanju udara na rusku energetsku i logističku infrastrukturu, koja poslednjih dana sve češće pogađa rafinerije, skladišta goriva, saobraćajna čvorišta i velike distributivne centre.