Jelena Karleuša svojvremeno je sve šokirala kada je priznala da je odsjela u stanu koji je pripadao Arkanu

Izvor: MN Press

Jelena Karleuša je svojevremeno podijelila interesantne detalje iz svoje prošlosti, prisjetivši se dana provedenih u Atini. Naime, pjevačica je jedno vrijeme stanovala u grčkoj prijestonici, i to u nekretnini čiji je vlasnik nekada bio Željko Ražnatović Arkan.

Podsjetite se kako je Arkan nekad izgledao:

Vidi opis Karleuša živjela u Arkanovom stanu: U šoku gledala ko joj otvora vrata, a danas izdaje vilu za 822.000 mjesečno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

- Istina je. S obzirom na to da sam jedina domaća muzička ličnost koju izdaju strane produkcijske kuće - sada Univerzal, a nekada Heven Mjuzik. Tada me je u Atinu dovela čuvena porodica Kirjaku, vlasnici Hevena, i kompozitor Fivos. Tada sam dugo odsijedala u hotelu, bila sam depresivna tu... Nisam se osjećala kao kod kuće, a provodila sam mjesece tamo. Iz tog razloga su odlučili da mi iznajme jedan prelijep stan na obali mora na Glifadi. Ispostavilo se da je žena koja je iznajmljivala taj stan Natalija, bivša supruga Željka Ražnatovića Arkana. Sjećam se, otvorili su mi vrata njegovi sinovi Nikola i Vojin i ćerka Maša.

O periodu provedenom u Grčkoj pjevačica ima samo najljepše uspomene:

- Pamtim ga kao najljepši u mom životu. Tada mi je Heven Mjuzik iznajmio jednu "opel corsu" u koju sam, pošto sam jedina imala vozačku dozvolu, svaki dan trpala Arkanovu djecu i još uvijek maloljetnog Tošeta Proeskog i vozila sve nas na plažu. Tada sam snimila pjesme kao što su "Moj dragi", "Samo za tvoje oči", "Manijak".

Arkan prvoj ženi poklonio vilu od 2 miliona

Kada je reč o Nataliji Martinović, zanimljivo je da u svom posjedi ima i vilu koja se nalazi u blizini Marakane i na stotinak metara od vile u ulici Ljutice Bogdana u kojoj sad živi Arkanova udovica Svetlana Ceca Ražnatović s porodicom.

Pogledajte kako izgleda prva Arkanova žena:

Ona je dugo luksuznu nekretninu željela i da proda, i to za dva miliona eura, ali je od toga na kraju odustala, te je potom sklopila dogovor s upravom jednog fudbalskog tima da se kuća iznajmi na četiri godine, tako da je u njoj već mjesecima smješteno nekoliko mlađih sportista. Kako su pisali domaći mediji, kuća se izdaje za 7.000 eura, odnosno, oko 822.000 dinara mjesečno.

Vila ima ukupno 408 kvadratnih metara. Izgrađena je na placu od 11 ari. Sastoji se od četiri etaže: suterena - tehničkog dijela, toaleta, soba za treninge, garaže i prizemlja, prostrane dnevne sobe, kuhinje, verande i velike terase. Na prvom spratu se nalazi pet spavaćih soba (svaka ima svoje kupatilo), dok je u potkrovlju još toliko spavaćih soba i dva kupatila. Kuća posjeduje i četiri ulaza, što je čini jako funkcionalnom.