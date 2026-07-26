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Karleuša prvi put o prinovi u domu Cece, pa opet žestoko potkačila Duška: "Bio je moj fan, tako smo se upoznali"

Karleuša prvi put o prinovi u domu Cece, pa opet žestoko potkačila Duška: "Bio je moj fan, tako smo se upoznali"

Autor Marina Cvetković
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JK se oglasila nakon što se Anastasija Gudelj porodila.

Karleuša prvi put o prinovi u domu Cece, pa opet žestoko potkačila Duška: "Bio je moj fan, tako smo Izvor: Youtube printscreen / Pink.rs

Poznato je da su Jelena Karleuša i Svetlana Ceca Ražnatović godinama u lošim odnosima, pa je reakcija pop dive na srećne vijesti iz Cecinog doma privukla veliku pažnju.

Na pitanje da prokomentariše to što je Anastasija Gudelj postala majka, Karleuša je kratko poručila:

„Nijesam čestitala, ali volim kada se djeca rađaju i želim sve najbolje.“

"Ja sam Duška upoznala kao mog fana"

Tokom razgovora osvrnula se i na bivšeg supruga Duška Tošića, kojeg je ponovo pecnula. Na pitanje kako bi reagovala kada bi se on pojavio na njenom nastupu, odgovorila je:

„Nije isključeno. Ja sam Duška upoznala kao mog fana i mislim da će takav biti zauvek.“

Zatim je, kroz šalu, odgovorila i na pitanje koju bi mu pjesmu posvetila.

„Ja bih njemu otpjevala najomiljeniju koju sluša, kažu mi djeca, a to je ‘Sad je sve okej’“, poručila je Jelena.

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Tagovi

Jelena Karleuša JK Anastasija Ražnatović

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