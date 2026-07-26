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Udala se glumica Ema Roberts: Svi znaju za slavnu tetku Džuliju, a malo ko da joj je ovaj poznati glumac otac

Udala se glumica Ema Roberts: Svi znaju za slavnu tetku Džuliju, a malo ko da joj je ovaj poznati glumac otac

Autor Marina Cvetković
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Glumci Ema Roberts i Kodi Džon vjenčali su se u subotu u San Valiju u Ajdahu.

Udala se glumica Ema Roberts: Svi znaju za slavnu tetku Džuliju, a malo ko da joj je ovaj poznati gl Izvor: Instagram printscreen / Emma Roberts

Glumica Ema Roberts (35) udala se za Kodija Džona tokom ceremonije na otvorenom, održane na jednom imanju u Ajdahu u subotu, 25. jula.

Ema je nosila lepršavu bijelu vjenčanicu rađenu po mjeri, s potpisom Monik Lilije, piše Vogue, koju je upotpunila prozirnim šalom i dugim bijelim velom. Kasnije je za proslavu nakon vjenčanja obukla i retro haljinu iste kreatorke.

Kodi Džon (36) je, sa svoje strane, nosio braon odijelo dok su izgovarali sudbonosno „da“.

Tetka Eme Roberts, Džulija Roberts, i njen suprug Deni Moder prisustvovali su svadbenom slavlju, prema fotografijama do kojih je došao Page Six.

Otac zvijezde serije „Američka horor priča“ je Erik Roberts, stariji brat dobitnice Oskara.

Više o glumcu koji je bio veoma popularan u Srbiji pročitajte u tekstu: Snimao vrele scene sa poznatom Srpkinjom, pa tajno posjetio Beograd: Za mnoge je i dalje „samo brat Džulije Roberts“.

Roberts i Džon objavili su vjeridbu u julu 2024. godine.

„Stavljam ovo ovdje prije nego što moja mama svima ispriča“, napisala je tada Roberts uz fotografiju para na kojoj je pokazala svoj dijamantski vjerenički prsten. (Majka nekadašnje zvijezde serije „Kraljice vriska“ je Keli Kaningam.)

Roberts i Džon, koji se pojavljivao u TV serijama, uključujući „Huluovu Vu-Tang: Američka saga“ i „U tami“, prvi put su javno potvrdili svoju romansu u avgustu 2022. godine.

U to vrijeme, Džon je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj ljubi Emu Roberts uz opis: „Slatko, slatko“.

Njihove fotografije pogledajte u galeriji:

Ema Roberts je potom u decembru 2022. godine zvanično potvrdila vezu sa Džonom na Instagramu, podijelivši fotografiju na kojoj se drže za ruke.

„#2022 Voljela sam te. Srećna Nova godina, frajeri!“, napisala je u opisu svoje novogodišnje objave.

Još u julu 2024. godine, Ema Roberts je otvoreno govorila o svojoj vezi sa Džonom i za magazin People otkrila da je posljednji put bila dirnuta do suza dok je gledala film sa svojim sadašnjim mužem.

„Gledala sam film Čelične kandže (The Iron Claw) sa svojim dečkom i oboje smo jecali“, rekla je tada.

„To je bio potpuni haos od plakanja, a onda smo se smijali jedno drugom zbog toga što plačemo, zbog čega smo plakali još jače.“

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Tagovi

ema roberts kodi džon Holivud

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