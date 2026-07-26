U velikoj policijskoj akciji u berlinskom Špandau pronađen je osumnjičeni za napad tokom povorke ponosa. Specijalne jedinice opkolile su objekat u kojem se nalazio, a tokom intervencije čuli su se pucnji. U napadu je jedna osoba stradala, dok je 16 povrijeđeno.

Izvor: Kurir/printscreen focus.de

U berlinskom kvartu Špandau u toku je velika policijska operacija tokom koje je pronađen Abdul Balut (21), napadač koji je ubio jednu i povrijedio 16 osoba u napadu na povorku ponosa u Berlinu, javlja Bild. Napadač je neutralisan, ali još nije poznato u kakvom je stanju.

Oko 18 časova nekoliko vozila hitne pomoći krenulo je prema jednoj baštenskoj kućici, dok su specijalne jedinice opkolile objekat. Nakon toga je započela operacija u kojoj je napadač opkoljen, navodi njemački medij. Svjedoci navode da su se čuli i pucnji.

Potraga širom grada trajala je tokom cijelog dana. Osumnjičeni je pobjegao sa mjesta događaja pješke nakon što se automobilom zaletio u masu. Policija je ranije saopštila da je identifikovala napadača, navodeći da je poznat vlastima i da je povezan sa islamističkim krugovima u Berlinu.

Od 16 povrijeđenih osoba, osam je zadobilo teške tjelesne povrede, dok su tri osobe u životnoj opasnosti. Nekoliko osoba zadobilo je ubodne rane.