Tijela još troje poginulih alpinista iz Bosne i Hercegovine pronađena su na Elbrusu, ali ih spasilačke ekipe zbog izuzetno loših vremenskih uslova još nisu uspjele da evakuišu.

Izvor: Facebook

Tijela još troje poginulih alpinista iz BiH pronađena su na Elbrusu, ali zbog loših vremenskih uslova još nijesu evakuisana, saopšteno je iz regionalne uprave Istražnog komiteta Ruske Federacije.

Ranije je Ministarstvo za vanredne situacije Rusije saopštilo da su sa Elbrusa evakuisana tijela dvojice poginulih alpinista, dok je potraga za još troje bila obustavljena zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Tada je najavljeno da će akcija biti nastavljena u ponedjeljak ujutru.

Regionalna uprava Istražnog komiteta kasnije je saopštila da su spasioci pronašli tijela još trojice nastradalih alpinista.

„Pronađena su tijela još troje poginulih, poznata je njihova lokacija, ali ih zbog loših vremenskih uslova za sada nije moguće evakuisati“, rekao je izvor agencije.

Podsjetimo, sedmočlana grupa planinara iz BiH krenula je u uspon na Elbrus, ali se jedan član grupe kasnije spustio sa planine i prijavio da je dvojici članova pozlilo na visini od 5.100 metara.

Spasioci su pronašli njihova tijela, ali je evakuacija bila onemogućena zbog lošeg vremena. Kasnije je pronađen još jedan član grupe koji je bio živ, dok je potraga za preostala tri alpinista nastavljena.