Olujni vjetar brzine do 25 metara u sekundi rušio je stabla, krovove i dalekovode, dok su brojni gradovi ostali bez struje i vode. Ekipe za sanaciju pokušavaju da otklone posljedice nevremena.

Izvor: Kurir/printscreen

Snažna oluja praćena vjetrom, obilnom kišom i grmljavinom pogodila je tokom noći Rostovsku oblast na jugu Rusije, ostavljajući velike posljedice. U Rostovu na Donu proglašeno je vanredno stanje, dok ekipe saniraju štetu.

Prema informacijama lokalnih vlasti, jedna osoba je poginula, a najmanje 13 ljudi je povrijeđeno. Gradonačelnik Rostova na Donu Aleksandar Skrjabin saopštio je da je vanredno stanje uvedeno zbog velikih razmjera štete izazvane olujom.

A powerful storm hit Russia's Rostov-on-Don overnight, killing one person and injuring at least 13 others.



The storm brought thunderstorms and wind gusts of up to 25 meters per second, toppling more than 170 trees, tearing down power lines and damaging roofs, advertising…pic.twitter.com/vo07QORcIU — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE)July 26, 2026

Vjetar je dostizao brzinu do 25 metara u sekundi, rušeći stabla, dalekovode, krovove, reklamne panoe i prozore na brojnim objektima.

Nevrijeme je izazvalo i velike probleme u saobraćaju i snabdijevanju električnom energijom. Na društvenim mrežama objavljeni su snimci poplavljenih ulica, automobila zaglavljenih u vodi i stabala koja su pala na vozila i saobraćajnice.

Prekidi u snabdijevanju strujom i vodom zabilježeni su u najmanje 15 gradova i opština Rostovske oblasti, među kojima su Rostov na Donu, Azov, Batajsk, Taganrog, Šahti i Novočerkask.

Rostov region, Russia ❗

⛈️⚡❌ Severe storms, heavy rain, and strong winds have caused widespread disruptions across Russia's Rostov region tonight. Power outages have affected at least 15 cities and districts, with water supplies also disrupted in several areas due to…pic.twitter.com/fwQtC72r7s — LX (@LXSummer1)July 25, 2026

Oluja je izazvala i probleme u željezničkom saobraćaju. Zbog nestanka struje na pojedinim sistemima kasnilo je 89 putničkih vozova, dok su neke linije bile obustavljene i do osam sati.

Komunalne službe i ekipe za vanredne situacije od jutra rade na uklanjanju posljedica nevremena. U samom Rostovu na Donu oboreno je više od 1.000 stabala, a građani su pozvani na dodatni oprez.