Generalštab Ukrajine saopštio da su ruske snage izvele hiljade napada, dok Kijev tvrdi da je uništio više od 220 dronova

Izvor: X/Inside the conflict/NEXTA /screenshot

Ukrajinski Generalštab saopštio je u večernjem operativnom izvještaju da su od početka dana na frontu zabilježena ukupno 231 borbena dejstva između ukrajinskih i ruskih snaga.

Prema navodima ukrajinske vojske, ruske snage izvele su dva raketna napada sa ukupno devet projektila, 71 vazdušni udar, pri čemu je bačeno 230 navođenih avionskih bombi. Takođe se tvrdi da je Rusija upotrijebila 4.964 drona-kamikaze i izvela 1.842 artiljerijska napada na naseljena mjesta i položaje ukrajinskih snaga.

Najžešće borbe kod Pokrovska, Limana i Slavjanska

Na sjevernoslobodžanskom i kurskom pravcu tokom dana nije bilo ruskih ofanzivnih dejstava, navodi Generalštab Ukrajine, ali je protivnik izveo jedan vazdušni napad sa tri navođene bombe i 58 artiljerijskih udara.

Na južnoslobodžanskom pravcu ruske snage devet puta su pokušale da probiju ukrajinske položaje kod Starice i Ohrimivke.

Na kupjanskom pravcu izvedena su tri napada u pravcu Kupjanska, Podola i Kurilivke, dok je jedna borba u trenutku objavljivanja izvještaja i dalje trajala.

Na limanskom pravcu zabilježeno je 16 pokušaja napredovanja ruskih snaga u područjima Šijkivke, Novoselivke, Drobiševa, Stavkija, Limana, Dibrove i Ozernog. Jedan sukob je, prema ukrajinskim podacima, još bio u toku.

Ukrajinske snage tvrde da su zaustavile i 20 ruskih napada na slavjanskom pravcu, u blizini Krive Luke, Zakitnog, Piskunivke, Raj-Aleksandrivke i Riznikivke.

Na kramatorskom pravcu zabilježena su tri ruska juriša, dok je na konstantinovskom pravcu odbijeno 16 napada, a još dva sukoba su trajala.

Ukrajina tvrdi da je uništila više od 220 dronova

Najveći broj napada zabilježen je na pokrovskom pravcu, gdje su ruske snage izvele ukupno 23 napada pokušavajući da napreduju kod Novopavlivke, Kučeriv Jara, Vilnog, Bilickog, Mirnog, Vasilivke, Ševčenka, Novog Donbasa, Pavlivke, Kotlina, Novohrišina, Novooleksandrivke i Udačnog.

Generalštab Ukrajine tvrdi da je na tom dijelu fronta tokom dana poginulo 36 ruskih vojnika, dok je 18 ranjeno. Takođe navode da je uništen jedan artiljerijski sistem, jedno vojno vozilo i jedno specijalno vozilo, dok su oštećena još dva artiljerijska sistema i pet vojnih vozila.

Ukrajinska vojska tvrdi i da je na ovom pravcu uništila ili elektronski neutralisala ukupno 224 bespilotne letjelice različitih tipova.

Borbe i na jugu Ukrajine

Na guljajpoljskom pravcu registrovano je deset ruskih napada u rejonima Ternuvate, Hirske, Staroukrajinke, Cvitkova i Čarivnog, pri čemu su dvije borbe još trajale.

Na orihivskom pravcu ukrajinski branioci odbili su jedan ruski napad kod Lukjanivskog.

Generalštab je dodao da na aleksandrovskom i pridnjeprovskom pravcu nije bilo ruskih jurišnih dejstava, dok na ostalim djelovima fronta nije došlo do značajnijih promjena situacije.

Ukrajinski Generalštab pozvao je na nastavak borbe protiv ruskih snaga, uz poruku da će se time približiti pobjeda Ukrajine.