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Umrla majka Bena Afleka: Vozila ga ne odvikavanje, a kad se ženio izašla iz bolnice da bi bila na svadbi

Umrla majka Bena Afleka: Vozila ga ne odvikavanje, a kad se ženio izašla iz bolnice da bi bila na svadbi

Autor Dragana Tomašević
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Kris En Boldt, majka Bena Afleka, preminula je nakon borbe sa rakom pankreasa.

Umrla majka Bena Afleka: Vozila ga ne odvikavanje, a kad se ženio izašla iz bolnice da bi bila na sv Izvor: Walker/Variety / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vijest o njenoj smrti objavljena je samo nekoliko nedjelja nakon što je Ben Aflek u jednom intervjuu rekao da je njegova 81-godišnja majka „veoma dobrog zdravlja“.

Aflek je o majčinom stanju govorio početkom jula u podkastu „Fly on the Wall“. Dok je opisivao svoju dugogodišnju borbu s alkoholizmom, pomenuo je i svoju majku Kris En, bivšu učiteljicu.

U istom razgovoru Aflek je ispričao i ličnu priču iz 2001. godine, kada ga je majka odvezla na liječenje od zavisnosti. Prisjetio se riječi koje su mu tada mnogo značile.

„Rekla mi je: 'Vidim te. Vidim ko si zapravo. Znam da si dobar čovjek i draga osoba. Ti si moj sin i volim te. Bićeš dobro, proći ćemo kroz ovo zajedno'“, ispričao je glumac.

Kris En Boldt često se pojavljivala u javnosti uz Bena, njegovu tadašnju suprugu Dženifer Lopez i njihovu djecu. Bila je dio brojnih porodičnih događaja, a posebno se pamti njeno pojavljivanje na vjenčanju Bena i Dženifer Lopez u avgustu 2022. godine.

Neposredno prije ceremonije na Aflekovom imanju u Džordžiji doživjela je nezgodu i prevezena je u bolnicu. Nakon što je dobila nekoliko šavova, puštena je kući i ipak je prisustvovala vjenčanju.

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Tagovi

Ben Aflek glumac Holivud

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