Požari u Avili, okolini Madrida i Toledu i dalje izmiču kontroli, evakuisano ili blokirano oko 90.000 ljudi

Izvor: Youtube/worldwide emergency responses/Screenshot/Ilustracija

Šumski požar u Avili, u centralnoj Španiji, koji je do danas zahvatio 50.000 hektara zemljišta, najveći je požar zabilježen u istoriji te zemlje, saopštile su španske vlasti.

Ogromni šumski požari koji haraju pokrajinom Avila, u okolini Madrida i u Toledu i dalje su aktivni i prevazilaze kapacitete za njihovo gašenje. Zbog požara je evakuisano ili blokirano oko 90.000 ljudi, prenosi El Pais.

Dok su mnogi požarni frontovi stavljeni pod kontrolu, nekoliko njih i dalje gori i još se ne može smatrati da su u potpunosti ugašeni.

U Avili, okolini Madrida i u Toledu požari su zahvatili oko 77.000 hektara zemljišta, a Vojna jedinica za vanredne situacije (UME) saopštila je da ih tretira i koordinira njihovo gašenje kao jedan veliki požar, prenosi Euronews, pozivajući se na pisanje Tanjuga.

Napori u gašenju požara prvenstveno su usmjereni na sprečavanje spajanja plamenova sa juga, koji potiču od požara u Burgohondu u Avili, sa vatrom koja napreduje iz pravca Madrida.

Šef Vojne jedinice za vanredne situacije (UME), general-potpukovnik Fransisko Havijer Markos Izkjerdo, kazao je da su se požari približili samo na „veoma malom“ frontu, u gradu San Martin de Valdeiglesijas, koji se nalazi između dva požarišta.

Prema njegovim riječima, zona razdvajanja između dva vatrena fronta iznosi približno 15 kilometara.

Požar koji gori u regionu Sijera Oeste u Madridu i dalje je van kontrole i nestabilan, iako je tokom protekle noći njegovo širenje usporeno.