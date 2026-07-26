Novi ruski napad dronom pogodio je stambeni dio Harkova, a volonteri i službe nastavljaju sanaciju štete. Oštećeno je više od 30 kuća, dok su stotine stanovnika dobile pomoć i neophodne potrepštine.

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Posljedice ruskog napada dronom na harkovski gradski okrug Slobidski i dalje se saniraju, a humanitarnu pomoć dobilo je 167 stanovnika, saopštio je načelnik Harkovske oblasti Oleh Sinjehubov.

Kako prenosi Ukrinform, Sinjehubov je naveo da je ruski napad pogodio stambeni dio grada i oštetio više od 30 privatnih kuća.

„Danas smo otklanjali posljedice neprijateljskog granatiranja Harkova. Novi ruski napad oštetio je više od 30 privatnih kuća u Slobidskom okrugu, a humanitarna pomoć pružena je za 167 stanovnika“, rekao je Sinjehubov.

Volonteri su, prema njegovim riječima, sanirali 40 oštećenih objekata, obnovili 247 kvadratnih metara krovova i pružili psihološku pomoć građanima.

Stanovnicima su podijeljeni paketi sa osnovnim potrepštinama i građevinskim materijalom, dok su za pogođene porodice obezbijeđeni i topli obroci.

Podsjetimo, ruski dron tipa „Banderol“ pogodio je stambeno naselje u Harkovu. U ranijem napadu bespilotnim letjelicama na grad jedna osoba je poginula, dok je 16 ljudi povrijeđeno.