Nekadašnji fudbaler Vojvodine i Ajaksa nakon gledanja utakmice tih timova doneo odluku da karijeru ipak nastavi u Holandiji, gdje ga samo detalji dijele od potpisa ugovora.

Izvor: MN Press

Srpski fudbaler Dušan Tadić karijeru neće nastaviti u Aziji, već u jednoj od najboljih evropskih liga. Kako je za MONDO potvrđeno iz izvora u Holandiji, bivši kapiten reprezentacije Srbije potpisuje jednogodišnji ugovor sa ekipom NEC iz Najmegena.

Pregovori su u završnoj fazi, ostalo je da se dogovore još samo detalji, nakon čega bi trebalo da uslijedi potpis ugovora. Prije samo nekoliko dana djelovalo je da od dogovora nema ništa, jer su Tadićevi zahtjevi navodno bili previsoki za klubove u Holandiji, pa se činilo da je nastavak karijere u azijskom fudbalu najrealnija opcija.

Izvor: MN Press

U međuvremenu je Tadić posjetio Novi Sad, gledao meč Vojvodine i Ajaksa, srdačno se pozdravio sa Veljkom Paunovićem i Đordijem Krojfom, a zatim na najljepši način pokazao navijačima holandskog kluba koliko mu znače. Pristalice Ajaksa Tadića smatraju klupskom legendom, a u narednom periodu imaće priliku češće da ga gledaju — ali kao protivnika.

Dušan Tadić prve fudbalske korake napravio je u ekipi AIK iz Bačke Topole, a nakon godina igranja za Vojvodinu započeo je inostranu karijeru. Nastupao je za Groningen i Tvente, potom je bio član Sautemptona sa kojim je igrao Premijer ligu, a zatim je postao legenda Ajaksa iz Amsterdama. Uslijedile su epizode u Fenerbahčeu i Al Vahdi, nakon kojih je sve spremno za njegov povratak u Holandiju.

Srpski fudbaler ovog ljeta imao je ponudu Vojvodine da se vrati u Novi Sad, ali i ponudu Šalkea da ponovo zaigra uz Edina Džeka. Pominjalo se i da je Fenerbahče pripremio ulogu pomoćnog trenera ukoliko Tadić odluči da okači kopačke o klin, ali iskusni vezista želi da igra još najmanje godinu dana.